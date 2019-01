Rusia reacciona a los planes para intentar reconocer al jefe de la AN como presidente de Venezuela

Serguei Lavrov

Moscú, enero 16 - El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha insistido este miércoles en su gran rueda de prensa anual en que Moscú mantiene una posición contraria a la intervención extranjera en los asuntos de Venezuela y en general en los de cualquier Estado.



"Hemos apoyado los esfuerzos de diálogo entre el Gobierno y la oposición [...], que al final se disolvió porque en una parte de la oposición —la denominada oposición 'intransigente'— hubo una influencia desde el exterior, principalmente desde EEUU.", afirmó el canciller contestando a una pregunta de RT.



Lavrov indicó que fue precisamente esa injerencia externa la que "muy desafortunadamente" provocó la intransigencia de ciertas facciones de la oposición venezolana, al punto de que en torno suyo se comienzan a escuchar peligrosas especulaciones.



"Hemos escuchado declaraciones de una posible intervención militar en Venezuela, declaraciones de que ahora EEUU. va a reconocer, o puede reconocer como presidente de Venezuela no a Nicolás Maduro, sino al jefe del Parlamento [Asamblea Nacional]. Todo esto es muy alarmante", aseveró el diplomático.



Hablando en Moscú ante unos 550 reporteros, en su mayoría extranjeros, Lavrov externó sus conclusiones al respecto. "Todo esto apunta a que EEUU. mantiene entre sus líneas y acciones prioritarias el colapso de los gobiernos no deseados en América Latina, por supuesto, pero también en otras regiones", acotó.



El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, llamó este martes por teléfono al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, para reconocer al jefe del Parlamento como "el único cuerpo democrático legítimo" en el país suramericano, reseñó un despacho de Reuters.



La AN, que se encuentra en desacato y cuyas decisiones son nulas, aprobó este martes un acuerdo sobre la "usurpación de la presidencia" por parte del mandatario Nicolás Maduro, quien fue juramentado recientemente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para el periodo 2019-2025 y ratificado por la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC).



Este martes, Maduro dijo que el TSJ aplicará los correctivos legales a aquellos "que se quieran burlar de la Constitución", mientras que el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, informó que ya fueron designados jueces y fiscales para investigar las acciones del Parlamento que "violan" la Carta Magna. Caracas ha reiterado que el desconocimiento al Gobierno democráticamente electo forma parte de "un golpe de Estado" alentado desde EE.UU