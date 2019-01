Primera ministra británica enfrenta moción de censura

Theresa May ante el parlamento británico

Londres, enero 16 - La primera ministra británica, Theresa May, afronta este miércoles una moción de censura después de que los diputados votaran en contra del acuerdo del Brexit.



Tras el rechazo parlamentario, el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, presentó la moción de censura contra el Ejecutivo, que será debatida a partir de las 13.00 GMT y votada en la Cámara de los Comunes sobre las 19.00 GMT.



Corbyn será el encargado de iniciar el debate, que tendrá lugar después de la sesión semanal de preguntas a la primera ministra, en una jornada que se presenta intensa dentro de la sede del Parlamento.



Todo indica que Theresa May , que gobierna en minoría, superará la moción después de que sus aliados en los Comunes, los 10 diputados del Partido Democrático Unionista (DUD) de Irlanda del Norte, anunciarán su apoyo a la primera ministra en la votación.



Para que el Gobierno gane, necesita el apoyo de la mayoría de los Comunes, pero si pierde, el procedimiento establece que debe haber unas elecciones generales anticipadas a menos que, en un plazo de 14 días.



El rechazo al acuerdo del Brexit y la moción de censura contra el Gobierno han sumido al Reino Unido en una profunda crisis política, dos años y medio después de que los británicos votaran a favor del Brexit en el referéndum celebrado en junio de 2016.



El acuerdo negociado por May con la Unión Europea no convenció a los diputados, que veían con desconfianza la controvertida salvaguarda pensada para evitar una frontera fija entre las dos Irlandas.