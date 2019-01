El acuerdo sobre el Brexit de Theresa May sufre una aplastante derrota en el Parlamento británico

15-01-19.-Los pronósticos acertaron. El acuerdo sobre el Brexit que negoció el Gobierno de Theresa May con Bruselas ha sufrido una aplastante derrota en el Parlamento británico con 202 votos a favor y 432 en contra. El histórico batacazo a la primera ministra británica, que consideraba que el suyo es el único plan de retirada de la Unión Europea posible, deja el país en un limbo respecto a su mayor cambio político y económico en décadas, que se hará efectivo en dos meses y medio, reseñó el diari La Vanguardia de España.



May encontró el rechazo de buena parte de los diputados: un número considerable de miembros de su Partido Conservador, los diez legisladores del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), socios del Gobierno; el Partido Nacionalista Escocés (SNP) y el Partido Laborista, entre otros.



La premier no consiguió la mayoría absoluta de los 650 diputados necesaria para aprobar su acuerdo. En concreto, el Ejecutivo británico necesitaba 318 votos para obtener el visto bueno de su plan, ya que siete miembros del partido nacionalista irlandés Sinn Fein no estarán en la sala , cuatro oradores no votan y cuatro legisladores que ayudan a contar los votos, conocidos como escrutadores, no se cuentan.