Lula: Vamos a ver para dónde Bolsonaro llevará a Brasil

Lula: 'la razón de su victoria es sabida por quien conoce historia: cuando se niega la política, lo que viene después es siempre peor'. Credito: PL

14 Enero 2019 - El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva muestra hoy preocupación por el rumbo que tomará Brasil tras la asunción al poder el 1 de enero del político de extrema derecha Jair Bolsonaro.



Así lo confirma el destacado periodista brasileño Kennedy Alencar, quien posteó en la red social Twitter esa frase destacada de Lula para el documental 'What Happened to Brazil (Lo que le pasó a Brasil)'.



'En el documental, Lula afirma por carta (la justicia no autorizó una entrevista con él a What Happened to Brazil ... '):' Vamos a ver hacia donde Bolsonaro llevará el país', escribió Alencar en la plataforma digital.



Agregó que el exdirigente obrero subrayó en su misiva que 'la razón de su victoria es sabida por quien conoce historia: cuando se niega la política, lo que viene después es siempre peor'.



El sábado, la BBC World News estrenó este documental sobre los últimos cinco años en la sociedad brasileña.



Ideada por Alencar, la serie cuenta con tres capítulos de 23 minutos.



El período registrado va desde junio de 2013, cuando ocurrieron las primeras manifestaciones callejeras en el país, hasta la elección y posesión de Bolsonaro.



Por lo tanto aparecen en el filme temas referentes a las elecciones de 2014, el impeachment (acusación golpista) contra Dilma Rousseff, la operación anticorrupción Lava Jato, la prisión de Lula, entre otros sucesos.



Según reseñas, en la cinta se entrevistaron a cuatro expresidentes: Lula, Fernando Henrique Cardoso, Rousseff y Michel Temer.



También aparecen testimonios del ministro Ricardo Lewandowski, presidente del Supremo Tribunal Federal en la época del impeachment, y del exprocurador general Rodrigo Janot.



'En los últimos cinco años, cubrí como reportero y comentarista esos hechos que cambiaron la historia de Brasil', explicó Alencar.



'Sentí necesidad de hacer una reflexión más profunda sobre ese período, sin el corre-corre del día a día', subrayó el documentalista.



Desde abril, Lula permanece detenido en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, tras ser acusado de supuestos actos de corrupción.

La fuente original de este documento es:

Prensa Latina (https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=244347&SEO=vamos-a-ver-para-donde-bolsonaro-llevara-a-brasil-exclama-lula)