EEUU dice que "es hora de formar nuevo gobierno en Venezuela"

Credito: Archivo

12-01-19.-Estados Unidos aumentó el sábado sus críticas contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro con un llamado explícito para la formación de un nuevo gobierno en el país, reseñó la agencia AP.



El Departamento de Estado dijo en un comunicado que apoyaba al líder del congreso opositor de Venezuela, Juan Guaidó, quien dijo este viernes que está preparado para asumir la presidencia de Venezuela temporalmente en reemplazo de Maduro.



El comunicado fue el más reciente en una descarga de ataques del gobierno estadounidense contra Maduro, cuya inauguración para un segundo mandato ha sido ampliamente catalogada como ilegítima.



“El pueblo de Venezuela merece vivir en libertad, en una sociedad democrática gobernada por la ley”, dijo Robert Palladino, vocero del Departamento de Estado. “Es hora de comenzar la transición ordenada a un nuevo gobierno. Apoyamos la petición de la Asamblea Nacional para que todos los venezolanos trabajen unidos, pacíficamente, para restaurar un gobierno constitucional y crear un mejor futuro”.



“El gobierno de Estados Unidos continuará utilizando todo el peso de la economía y diplomacia estadounidense para presionar para la restauración de una democracia en Venezuela”, dijo en un comunicado, que fue publicado desde Abu Dabi donde actualmente viaja el secretario de Estado, Mike Pompeo, como parte de una gira de nueve países en el Medio Oriente.



Pompeo habló con Guaidó a principios de la semana, poco después de que el hombre de 35 años fuera elegido para liderar la Asamblea Nacional.



El secretario dijo a la prensa que viajaba con él que los eventos que ahora se desarrollan en Venezuela son “increíblemente importantes”.



“El régimen de Maduro es ilegítimo y Estados Unidos continuará... trabajando para diligentemente restaurar una democracia verdadera en ese país”, dijo. “Tenemos muchas esperanzas de que podamos ser la fuerza del bien para permitir que la región se una para lograr eso”.



Ante personas reunidas en una calle en Caracas un día después de la inauguración de Maduro, Guaidó dijo que estaba dispuesto a convertirse en presidente interino. Pero agregó que necesitaba apoyo del público, las fuerzas armadas, otros países y grupos internacionales antes de intentar formar un gobierno de transición para organizar nuevas elecciones para reemplazar a Maduro.



El director de la Organización de Estados Americanos (OEA), el secretario general Luis Almagro, respondió rápidamente al tuitear que reconocía a Guaidó como el presidente interino de Venezuela.



El consejero de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, entonces elogió a Guaidó, aunque no replicó el reconocimiento de Almagro como presidente interino. Bolton reiteró la postura de Estados Unidos de que la elección de mayo que le dio el segundo mandato a Maduro no “fue libre, justa o creíble” y dijo que “apoyamos la valiente decisión” de la declaración de Guaidó de que “Maduro no tiene legítimamente la presidencia del país”.