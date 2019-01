Ecuador mantendrá las relaciones diplomáticas con Venezuela

Canciller de Ecuador, José Valencia

Quito, enero 11 - El canciller de Ecuador, José Valencia, reiteró este jueves que su país mantiene sin cambio las relaciones diplomáticas con Venezuela, a pesar de no haber enviado una delegación oficial a la jura al mando del presidente Nicolás Maduro, celebrada en Caracas.



Según el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, “Ecuador se rige por principios claros y básicos del derecho internacional” y, por ello, no ha roto las relaciones diplomáticas con Caracas, recogió la Cancillería en su cuenta oficial de Twitter.



Valencia opinó que el documento aprobado por la OEA “tiene como objetivo central abogar por una solución democrática del propio pueblo de Venezuela”, algo en lo que viene insistiendo Ecuador en los últimos tiempos.



“Nuestra posición tiene un punto de partida muy claro, creemos que la salida a la situación en Venezuela debe ser tomada exclusivamente por los venezolanos, no pensamos que tenga que ser una acción internacional”, puntualizó el ministro.