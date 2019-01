EEUU dijo que aumentará la presión sobre el "Gobierno ilegítimo" de Maduro en Venezuela

Credito: Efe

10-01-19.-Estados Unidos se niega a reconocer la legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro, que este jueves asume un segundo periodo presidencial, informaron hoy autoridades de ese país, reseñó la agencia AFP.



El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, señaló que su país promete aumentar la presión sobre el mandatario venezolano,



"Estados Unidos no reconocerá la toma de posesión ilegítima de la dictadura de Maduro. Seguiremos aumentando la presión sobre el régimen corrupto, apoyando a la democrática Asamblea Nacional (Parlamento) y pidiendo democracia y libertad en Venezuela", escribió Bolton en Twitter.



Maduro, que ganó el 20 de mayo unos comicios boicoteados por la oposición, comienza un nuevo mandato de seis años al frente del país.



La Unión Europea y los países del Grupo de Lima, que incluye desde 2017 a países de América Latina y Canadá, anunciaron también que no reconocerán el segundo mandato del presidente venezolano.



Washington ya anunció nuevas sanciones financieras contra personalidades y empresas en Venezuela.



El mandatario venezolano, de 56 años, será investido ante el Tribunal Supremo Electoral (TSJ) y no ante el Parlamento, la única institución en manos de la oposición.



Casi en paralelo, en Washington, la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará una sesión extraordinaria sobre la situación en el país sudamericano.