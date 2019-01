EEUU: Donald Trump abandonó la reunión urgente con líderes demócratas diciendo que era una "Pérdida de tiempo"

El presidente de EEUU, Donal Trump Credito: Web

Washington, enero 10 - El presidente de EE.UU., Donald Trump, informó a través de su cuenta de Twitter que abandonó la reunión urgente con dos líderes demócratas, Nancy Pelosi (presidenta de la Cámara de Representantes) y Chuck Schumer (líder de la minoría demócrata en el Senado), organizada para discutir la financiación del muro en la frontera con México.



El mandatario tildó la cita de "una pérdida total de tiempo", después de que Pelosi aseveró que el Congreso no aprobaría su plan de Seguridad Fronteriza.



"Acabo de salir de una reunión con Chuck y Nancy, una pérdida total de tiempo. Pregunté qué sucederá en 30 días si abro [el Gobierno] rápidamente, ¿aprobarán la Seguridad Fronteriza que incluye un muro o barrera de acero? Nancy dijo, no. Dije adiós, ¡nada más funciona!", reza el tuit de Trump.



Por su parte, Schumer aseveró que antes de retirarse el presidente señaló: "Si abro al Gobierno, no harán lo que quiero". El senador añadió que pocos minutos después, Trump "golpeó la mesa" y salió de la sala cuando Pelosi dijo que no estaba de acuerdo con el muro.



El líder estadounidense presiona al Partido Demócrata a fin de que el Congreso apruebe un presupuesto de 5.700 millones de dólares para financiar el muro en la frontera. Las exigencias de Trump a los legisladores provocaron el cierre parcial del Gobierno estadounidense el pasado 22 de diciembre.



El 4 de enero, la Cámara de Representantes aprobó dos proyectos de ley para poner fin al cierre de Gobierno. En uno de ellos destinó 1.300 millones de dólares a "cercas fronterizas", así como otros 300 millones para medidas diversas de seguridad en esas zonas, pero es una cifra muy lejana a lo que pide Trump, por lo que el veto presidencial está garantizado.

Trump contra los demócratas



En su primer discurso ante la Nación, transmitido este martes desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, el presidente dijo que la única solución es que "los demócratas aprueben los fondos" para el muro fronterizo: "El cierre del Gobierno podría solucionarse en una reunión de 45 minutos, por eso he invitado a representantes del Congreso a la Casa Blanca", señaló.



Durante su mensaje, el mandatario aseguró que la construcción del muro fronterizo representa un acto de amor. Según añadió, las personas construyen muros "no porque odien a los que están afuera, sino porque aman a los que están dentro".



Tras ese discurso, los dos líderes demócratas emitieron un mensaje a los estadounidenses. Pelosi respondió que los demócratas no quieren muro porque hay otros medios para asegurar la frontera. Schumer manifestó que su partido está de acuerdo en que es necesario asegurar las fronteras, pero añadió que "el símbolo de EE.UU. debería ser la Estatua de la Libertad, no un muro de 30 pies".



¿Una emergencia nacional?



El pasado 5 de enero, Trump anunció que podría hacer uso del derecho de declarar una emergencia nacional, lo que le permitiría utilizar fondos del presupuesto militar siempre que notifique al Congreso y especifique las disposiciones legislativas bajo las que pretende actuar.



Sin embargo, los congresistas pueden dar por concluido el estado de emergencia nacional sin esperar a que lo acepte el mandatario. Pero para que eso suceda tendrían que ponerse de acuerdo la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, y el Senado, con mayoría republicana