Turquía: Condenan a más de un año de prisión a una periodista por la investigación de "Los Paradise Papers"

Pelin Ünker Credito: Web

09-01-19.-Un tribunal de Estambul, Turquía, condenó a la periodista Pelin Ünker tras encontrar que había “difamado” al exprimer ministro turco, Binali Yildrim, y a sus dos hijos en las publicaciones que hizo sobre los Paradise Papers. La reportera deberá pagar una condena de 13 meses en prisión por el delito de “difamación e insulto”.



Ünker, quien de momento se desempeñaba como freelance, afirmó en el diario Cumhuriyet, donde fue editora de negocios, que Yildrim y sus hijos poseían compañías offshore en Malta. El medio también recibió una multa de US $1615 por la publicación. Ünker era parte del grupo de periodistas que investigó los Paradise Papers y dentro de su investigación encontró empresas en paraísos fiscales que la condujeron a Yildrim y sus primogénitos.



Tora Pekin, defensora legal de la periodista, defendió la labor de Ünker tras la sentencia y aseguró que era “acertado” y de “interés público”. El equipo legal de la reportera declaró que el juicio era doblemente injusto, pues incluía piezas que no eran de la autoría de la escritora.



“Hice mi trabajo como periodista. La historia era sobre figuras públicas. No pienso que la historia que publiqué constituya un crimen”, aseguró Ünker.



“(Los Paradise Papers) se publicaron como noticias en todo el mundo, pero el único que está siendo juzgado por eso es Pelin Ünker”, afirmó la abogada de la condenada. “En una sociedad democrática, la prensa tiene un deber indispensable. Está obligada a revelar todos los elementos que le interesan el público. Pelin hizo esto…La gente tiene derecho a leer los Paradise Papers”, agregó.



Ünker, quien pertenece al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) por sus siglas en inglés), aseguró que piensa en apelar la decisión, que, aunque increíble no es sorprendente.



“Esta decisión no es una sorpresa para nosotros porque el resultado fue seguro desde el principio. No hay delito ni difamación en mis artículos”, aseguró. “El hecho es que los hijos de Binali Yildirim tienen empresas maltesas, ya había aceptado que las tenía”. Concluyó la periodista.



El primer ministro Yildrim se convirtió en el primer político del mundo, según la ICIJ, en demandar a una comunicadora por los artículos de los Paradise Papers. La publicación de estos documentos en 2017 reveló transacciones financieras de políticos y figuras públicas en paraísos fiscales. Estas acciones, en algunos casos, se usan para evadir impuestos.