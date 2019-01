Brasil deja desde este martes el Pacto Mundial para la Migración

Planalto, Brasilia

Brasilia, enero 8- El Gobierno de Brasil que preside Jair Bolsonaro confirmó su retiro del Pacto Mundial para la Migración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al que se había adherido en diciembre, durante la gestión del expresidente Michel Temer (2016-2019), refirió Sputnik. .



Es de señalar que la Cancillería solicitó a las misiones de ese país en la ONU, que informen mediante nota respectiva al Secretario General de la ONU y al director general de la Organización Internacional de Migración, además a otros interlocutores considerados relevantes, que Brasil deja de ser asociado del Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular".



Reitera la nota de la Cancillería de Brasil que la nación "no deberá participar de cualquier actividad relacionada con el pacto o su implementación".



Destaca Sputnik que en las últimas semanas, antes de asumir como presidente, Jair Bolsonaro había expresado su voluntad de que Brasil dejara el pacto.En la misma línea se había expresado el ahora ministro de Exteriores, Ernesto Araújo.



Por su lado, Araújo afirmó vía twitter que el pacto impulsado por la ONU es un "instrumento inadecuado para tratar con el problema (migratorio)", defendiendo que la inmigración no debe tratarse como una cuestión global, sino en función de la realidad y soberanía de cada país.



En torno a esa decisión, el ex canciller Aloysio Nunes, que firmó el pacto en nombre de Brasil, le respondió a Araújo -también vía twitter- que se trata de un asunto global, porque todas las regiones del mundo se ven afectadas por los flujos migratorios, ya sea como emisoras, receptoras o de tránsito de personas.



Igualmente, subrayó que el pacto "no autoriza migración indiscriminada", sino que busca servir de marco referencial, sin interferencia en la política migratoria de cada país.



Sputnik publicó que el nuevo Gobierno brasileño es crítico con el multilateralismo y con organismos como la ONU. Bolsonaro cuestionó anteriormente otros pactos globales, como el Acuerdo de París contra el calentamiento global, y aunque durante la campaña electoral llegó a prometer la salida de Brasil, más recientemente parece haber reconsiderado su postura.