Ecuador: Trabajadores audiovisuales hacen plantón en rechazo a reforma de Ley de Comunicación

La concentración fue realizada simultáneamente en Guayaquil, Quito, Cuenca y Manta

Guayaquil, enero 8- Productores, cineastas, fotógrafos y trabajadores de la industria audiovisual en Ecuador realizaron este lunes un plantón frente a la Gobernación del Guayas, en el centro de Guayaquil y en otras provincias.



El gremio rechaza la modificación del artículo 98 de la Ley Orgánica de Comunicación, que aseguran pone en riesgo el trabajo nacional para priorizar la industria extranjera.



Nicolás Smolij, vocero del gremio audiovisual, señaló que el motivo de la concentración era entregar una carta al gobernador y expresar su rechazo a la modificación del artículo 98 de la mencionada ley.



"El artículo 98 decía que no se pueden realizar producciones audiovisuales con fines comerciales fuera del país. Ahora se ha modificado y se ha abierto la puerta para que venga gente de afuera", expresó Smolij.



Además, el vocero destacó que no pretenden monopolizar el mercado, pero a su criterio la competencia no sería justa.



"En un país dolarizado, nuestra producción es muy cara comparada con Perú, Colombia, Argentina, Chile, que son los que más o menos tienen el mismo nivel de calidad que nosotros", dijo Smolij.



Por último, los productores audiovisuales ecuatorianos destacaron que la industrial ha movido 2.700 millones de dólares en los últimos tres años y se ha desarrollado su potencial en un 500 por ciento