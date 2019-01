Bolsonaro no aceptará bases militares de EEUU en Brasil ante el rechazo de los militares de su país

Jair Bolsonaro

Brasilia, enero 8 - El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, prometió a las Fuerzas Armadas del país que no aprobara la apertura de ninguna base militar estadounidense en el país durante su mandato, aseguró el periódico Folha de Sao Paulo.



El diario precisó que el ministro de Defensa, Fernando Azevedo, transmitió este mensaje del mandatario a los generales.



Bolsonaro que asumió la Presidencia el pasado 1 de enero, antes en una entrevista al canal de televisión SBT no descartó el despliegue de una base estadounidense en el territorio brasileño, lo que generó el rechazo de los militares del país.



Según informes de prensa, Estados Unidos mantiene actualmente más de 76 bases militares en América Latina, en particular en Colombia (9), Perú (8), Paraguay (2).