Perú impedirá ingreso a su país de allegados al Gobierno de Nicolás Maduro

07-01-19.-Perú impedirá el ingreso al país de los miembros vinculados a la cúpula del Gobierno de Nicolás Maduro, así como de sus familiares, según anunció este lunes, 7 de enero, el canciller peruano, Néstor Popolizio, reseñó la agencia Efe.



“Vamos a dirigir una comunicación esta mañana a Migraciones con un listado de todos los miembros vinculados a la cúpula del régimen de (Nicolás) Maduro, familiares incluidos, para que no puedan ingresar al país”, anunció el ministro de Relaciones Exteriores a RPP Noticias.



Popolizio explicó que los venezolanos no necesitan visa para ingresar a Perú , pero que el Gobierno puede “poner restricciones de carácter migratorio “.



“Vamos a pasar esta información a entidades que tengan la posibilidad de controlar el manejo de trasferencias bancarias de este grupo vinculado a la cúpula. Queremos hacer una presión directa al régimen de Maduro”, remarcó el canciller.



El viernes pasado, los cancilleres del Grupo de Lima, formado por 14 países de América, acordaron en la capital peruana que no reconocerán, a excepción de México, el nuevo periodo gubernamental de Maduro porque es producto de un proceso ilegítimo y le recomendaron no asumirlo el próximo día 10.



Maduro comentó ayer que quienes respaldan la última declaración del Grupo de Lima incurren en el delito de traición a la patria.



Perú ha recibido a unos 600.000 venezolanos en los últimos dos años, a raíz de la crisis política y humanitaria en ese país, con la expectativa de obtener el Permiso Temporal de Permanencia que les autoriza a trabajar, estudiar y tener acceso a la salud pública.