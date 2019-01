Los ataques sónicos denunciados por EEUU contra Cuba eran grillos

Los ataques sónicos denunciados por EE.UU. contra Cuba eran solo grillos

7 de enero de 2019.- Según los científicos, eran grillos, los supuestos ataques sónicos en la embajada de EE.UU. en Cuba de los que Washington culpó a la isla eran grillos.



En octubre de 2017 la agencia estadounidense de noticias The Associated Press (AP) difundió un audio, señalando que correspondía a una grabación del sonido percibido por algunos de los empleados de la embajada estadounidense en La Habana, capital cubana.



En un estudio, realizado por un grupo de científicos de Estados Unidos y del Reino Unido y presentado en la reunión anual de la Sociedad de Biología Integrativa y Comparativa (SICB, por sus siglas en inglés), se analiza la grabación de esos presuntos “ataques sónicos”.



“Lo único que puedo decir de manera bastante definitiva es que la grabación publicada por AP es de un grillo, y creemos que sabemos de qué especie es”, destacó el viernes el coautor del estudio Alexander Stubbs, de la Universidad de California en Berkeley (sur de EE.UU.), en una entrevista con el diario local The New York Times.



Según el diario, expertos en los sonidos de estas especies de insectos caribeños consideraron que el análisis de los especialistas que investigaron el caso fue correctamente elaborado.



Los expertos señalan también que la especie es “increíblemente ruidosa” y “se puede escuchar desde el interior de un camión viajando por la carretera a 60 kilómetros por hora”.



Washington ha acusado en repetidas ocasiones al Gobierno cubano de estos ataques que se remontan a finales de 2016 y ha endurecido su bloqueo económico. Incluso ordenó la reducción del personal de su misión diplomática en más del 50 %.



La Habana rechazó en su momento dichas acusaciones y pidió el esclarecimiento de los hechos y que no se tomaran “decisiones apresuradas sin sustento en evidencias”.