Ejército brasileño es reacio a la instalación de base de EEUU

Un general del Ejército brasileño, Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira, habla con el presidente Jair Bolsonaro

6 de enero de 2019.- Los militares brasileños son ‘reacios’ al plan del nuevo presidente del país, Jair Bolsonaro, de albergar una base de EE.UU., dice un alto mando.



El jueves, el ultraderechista Bolsonaro afirmó que analiza la posible instalación de una base militar estadounidense en Brasil, en particular, ante los nexos entre Venezuela y Rusia que, según señaló, “le preocupan”.



El Ejército de Brasil es contrario a la instalación de una base militar de Estados Unidos, declaró el sábado un alto oficial brasileño, bajo condición de anonimato, a la agencia británica de noticias Reuters.



La fuente militar puso de relieve, asimismo, que la posibilidad de ceder territorio para una base sorprendió a los oficiales del país sudamericano, guardianes celosos de la soberanía nacional.



Por su parte, el Ministerio de Defensa de Brasil lamentó la misma jornada del sábado que no hubiera sido informado de la referida propuesta de Bolsonaro, quien asumió funciones el pasado martes.



“El presidente no discutió esto con el Ministerio de Defensa”, aseveró la portavoz de la Cartera brasileña, la mayor Sylvia Martins.



El nuevo mandatario de Brasil es un partidario acérrimo de la política del presidente estadounidense, Donald Trump, al punto de que lo apodan “el Trump brasileño”, y no escatima esfuerzos para fortalecer sus lazos con Washington.



Conforme a una encuesta elaborada esta semana por el canal HispanTV, Bolsonaro se ha ganado ese apodo porque su conducta e ideología son similares a las del estadounidense. Los dos presidentes han sido acusados de misóginos, racistas, xenófobos y enemigos de la prensa tradicional, entre otros.