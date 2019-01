La OTAN le da a Rusia la "última oportunidad" si no vuelve al tratado de eliminación de misiles

Comando Naval de US

5 de enero de 2019.- La OTAN reaccionará si Rusia no vuelve al Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance (Tratado INF) dentro del plazo establecido, dijo el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg.



"Lo importante es que Rusia ahora tiene una última oportunidad. Si no vuelve a los términos del tratado, tendremos un gran problema", subrayó Stoltenberg en una entrevista para la agencia alemana DPA. La Alianza había fijado un ultimátum de 60 días en diciembre.



Stoltenberg cree que para restablecer el equilibrio estratégico, la OTAN tiene muchas formas de responder al cese del INF. Sin embargo, se negó a especificar detalles para no agravar la situación.



"No reaccionaremos de forma exagerada, pero esto tendrá que hacerse. Nuestra prioridad es llevar a Rusia al cumplimiento del tratado", dijo el secretario general.



Además, evitó responder si la OTAN puede controlar un despliegue por parte de EEUU de sus misiles nucleares en Europa bajo acuerdos bilaterales. Stoltenberg señaló que acogió con satisfacción la decisión de los ministros de Exteriores de los países de la Alianza, quienes en diciembre acordaron la necesidad de resolver esto dentro de la organización.



Al mismo tiempo, el secretario general de la OTAN indicó que los nuevos misiles 9M729, o SSC-8 rusos, ya están desplegados en Europa y que son capaces de llevar una carga nuclear que viola el INF.



"Rusia reduce el umbral para el uso de armas nucleares", denunció.



Las acusaciones de EEUU sobre las supuestas violaciones por parte de Rusia del Tratado INF carecen de fundamento ya que el misil 9M729 no viola los postulados del acuerdo, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.