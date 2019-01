Grupo de Lima no reconoce el Gobierno de Nicolás Maduro: lo instan a no asumir el 10-E

Credito: Cancillería de Perú

04-01-18.-Tras la reunión que sostuvieron los 14 cancilleres de los países miembros del Grupo de Lima este viernes en la capital peruana se acordó que no se reconocerá el nuevo gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, que se iniciará el próximo 10 de enero, reseña el diario El Tiempo.



En su declaración, los cancilleres de los 14 países del Grupo de Lima “no reconocen la legitimidad de un nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro que iniciará el 10 de enero de 2019”.



La medida fue adoptada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. El gobierno de México no la apoyó.



De la misma manera, ratifican el apoyo a la Asamblea Nacional “elegida legítimamente”.



Esta instancia multilateral instó a Nicolás Maduro a “no asumir la presidencia, que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera provisionalmente el poder Ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones”.



“El Grupo de Lima reitera que el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo del 2018 (en el que resultó reelecto Maduro) carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos ni con la presencia de observadores internacionales independientes”, expresó el canciller peruano Néstor Popolizio.



Los ministros de relaciones exteriores anunciaron que reevaluarán “el estado de las relaciones diplomáticas con Venezuela”, así como “prevenir el acceso al sistema financiero” de los altos funcionarios del régimen de Maduro.



Precisamente de desde esta mañana el presidente Iván Duque había pedido “una resolución enfática que desconozca el nuevo mandato de Nicolás Maduro” y pidió además que otros países se unan a la demanda instaurada contra el mandatario venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.