Bolsonaro destituirá a los funcionarios que defiendan "ideas comunistas”

Jair Bolsonaro Credito: Web

03-01-19.- El Gobierno del presidente Jair Bolsonaro revisará toda la estructura de la administración pública brasileña y destituirá a aquellos funcionarios que defiendan ideas “comunistas”, informó hoy el ministro de la Presidencia, Onyx Lorenzoni, reseñó la agencia Efe.



La decisión fue tomada en la primera reunión de Bolsonaro con sus 22 ministros y, según Lorenzoni, se apoya en el hecho de que, en las elecciones del pasado octubre, ganadas por el ultraderechista, “la sociedad dijo basta a las ideas socialistas y comunistas que en los últimos 30 años nos llevaron al caos actual”.



Según Lorenzoni, quien anunció hoy la destitución de unos 300 funcionarios con contratos temporales en su despacho, “no tiene sentido tener un Gobierno como el que tenemos ahora, con personas que defiendan otras ideas u otra forma de organización de la sociedad”.



El ministro explicó que ese asunto fue tratado en la reunión que Bolsonaro tuvo hoy con su Consejo de Gobierno, que integran los titulares de los 22 ministerios, y que será aplicada en todos los sectores de la administración pública.



Lorenzoni apuntó que los “criterios” para decidir la situación de los funcionarios también serán “técnicos” y que se tomarán en cuenta a la hora de definir si los cargos serán cubiertos nuevamente o si quedarán extintos.



En la reunión, la primera que el capitán de la reserva del Ejército celebraba con todos sus ministros, también se decidió que cada despacho hará un inventario de inmuebles de su propiedad, a fin de proceder a la venta de aquellos que no sean necesarios.



“Las primeras informaciones dicen que el Estado tiene cerca de 700.000 inmuebles” en todo el país, “lo que causa gastos inmensos de mantenimiento”, indicó el ministro.



Agregó que el nuevo Gobierno ha identificado ya que, además, hay ministerios que, pese a contar con predios propios, “alquilan otros espacios, lo cual no tiene ningún sentido” e infla un gasto público, que el presidente Bolsonaro está decidido a reducir a mínimos.



Lorenzoni insistió en que todas esas decisiones serán tomadas con criterios “absolutamente técnicos”, que fueron los que Bolsonaro le ofreció a los brasileños en su campaña electoral.



“Como dice el capitán, estamos para servirle a la sociedad y no a las ideologías”, afirmó.