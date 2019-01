Francia: El arresto de líder de los "Chalecos Amarillos" desata polémica por la motivación política de la detención

"chalecos amarillos" protestan en París Credito: web

París, enero 3 - La detención del más mediático de los “chalecos amarillos”, Éric Drouet, generó hoy polémica en Francia por la supuesta motivación política de esa acción policial, muy criticada desde las filas del movimiento y de la oposición.



Drouet, camionero de 33 años, se encuentra bajo custodia en una comisaría de París tras su arresto anoche en las proximidades de la plaza de la Concordia cuando participaba en un acto no autorizado en el que una cincuentena de personas querían homenajear a la decena de “chalecos amarillos” muertos en diferentes accidentes.



Ante las cámaras de los medios de comunicación, agentes antidisturbios pusieron fin a ese homenaje antes incluso de que comenzara y detuvieron a Drouet por “organización de una manifestación no declarada”, señalaron fuentes policiales.



Su abogado, Kheops Lara, consideró el arresto “injustificado” y “arbitrario” y, en un comunicado, interpretó que las autoridades buscan intimidar al colectivo que desde hace más de dos meses ha protagonizado múltiples protestas que han generado la mayor crisis de la presidencia de Emmanuel Macron.



El camionero se dio a conocer desde el comienzo del movimiento de los “chalecos amarillos” en noviembre pasado, sobre todo después de que el 5 de diciembre anunciara en televisión su intención de tomar el Elíseo, unas declaraciones que le valieron la apertura de una investigación judicial por incitación a cometer un delito.



Ya fue detenido en una manifestación el 22 de diciembre por llevar una porra, por lo que será juzgado el 5 de junio y que le podría acarrear una pena de hasta seis meses de cárcel.



Uno de los primeros políticos en reaccionar a su nueva detención fue el líder de la izquierdista Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, quien en su cuenta de Twitter consideró que el arresto no se justifica, es un “abuso de poder” y una acción de “policía política” que “acosa” a los “chalecos amarillos”.



“Basta de violencia, de condenas y de detenciones de los ‘chalecos amarillos’. Liberen a Éric Drouet. Dejen en paz a los portavoces del pueblo”, añadió Mélenchon, quien a través de Facebook había declarado ayer mismo su “fascinación” por el personaje.