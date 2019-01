EEUU: se instala nuevo Congreso con mayoría demócrata en la Cámara de Representantes

Washington, enero 3 - El 116 Congreso estadounidense quedará instalado este jueves con un cambio significativo en la correlación de fuerzas del Capitolio, donde los demócratas asumirán la mayoría en la Cámara de Representantes tras ocho años de supremacía republicana.



De acuerdo con la Constitución, el Congreso del país debe prestar juramento al mediodía del 3 de enero, y como parte de esta jornada inicial la Cámara Baja elegirá a su presidente, que en este caso debe ser la congresista del partido azul Nancy Pelosi.



Gracias al resultado de su partido en las elecciones de medio término de noviembre pasado, la representante contará con una mayoría de al menos 235 asientos demócratas frente a 199 republicanos, cuando aún falta por definir un distrito en Carolina del Norte afectado por denuncias de fraude.



Según reportaron medios norteamericanos, este jueves Pelosi espera impulsar una votación en ese órgano para poner fin al cierre parcial del Gobierno iniciado el pasado 22 de diciembre.



Esa paralización de un cuarto de los departamentos y agencias federales se desencadenó ante la negativa de los demócratas a aprobar cinco mil millones de dólares exigidos por el presidente Donald Trump para levantar un muro en la frontera con México, y la oposición del mandatario a firmar cualquier proyecto que no contenga esa suma.



Para lograr la apertura del Gobierno, la fuerza azul tratará de aprobar una ley que permita el funcionamiento del Departamento de Seguridad Nacional (encargado de la seguridad fronteriza) con el nivel actual de gastos hasta el 8 de febrero, lo cual daría más tiempo para discutir el tema del muro.



Junto con eso, buscará avalar otras normativas que financien los restantes organismos impactados por el cierre hasta el fin del presente año fiscal (30 de septiembre).



Pero es muy probable que, a pesar de ese intento, la paralización gubernamental continúe, ya que el presidente y el Senado de mayoría republicana han indicado que no respaldan tal propuesta.



Además de este reto inicial, la Cámara Alta de la nueva legislatura deberá pronunciarse sobre varias nominaciones realizadas por Trump para su gabinete, tras nuevos despidos y renuncias en una administración marcada por la inestabilidad en muchos cargos.



Otro asunto no menos importante será la consideración del nuevo acuerdo comercial con México y Canadá, destinado a reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que podría caldear el debate entre los dos partidos tras demandas de modificaciones por parte de los demócratas.



Asimismo, el partido azul no ha ocultado su intención de abrir investigaciones sobre la administración Trump, así como de proteger al fiscal especial Robert Mueller, quien encabeza la pesquisa sobre los comicios presidenciales de 2016.



Esos y otros temas marcarán la legislatura que estará vigente durante los dos años que le quedan al mandato iniciado por el gobernante el 20 de enero de 2017.

