República Dominicana se convierte por primera vez en su historia en miembro del Consejo de Seguridad de la ONU

Canciller dominicano Miguel Vargas en la ONU

Nueva York, enero 3 - La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) eligió este miércoles a los cinco nuevos países que pasarán a integrar el Consejo de Seguridad en calidad de miembros no permanentes para el periodo 2019-2020.



De esta manera, ingresan Bélgica, República Dominicana, Alemania, Indonesia y Sudáfrica, en sustitución de Bolivia, Etiopía, Kazajistán, Holanda y Suecia.



República Dominicana llega como representante de la región latinoamericana en sustitución de Bolivia. La nación caribeña contó con el apoyo de los países del continente americano, y recibió el respaldo de 184 de los 193 estados miembros.



"Trabajaremos arduamente para contribuir en la construcción de un escenario mundial orientado en la seguridad humana, para nuestra región de Latinoamérica y el Caribe, así como también para el resto del mundo", aseguró el canciller dominicano Miguel Vargas.



El Consejo de Seguridad está compuesto por quince países, diez con puestos temporales y cinco con carácter fijo: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. Entre los miembros fijos no figura ninguno de África.



Reacciones



El canciller Miguel Vargas protagonizó ayer uno de los mayores logros de su gestión y de la historia diplomática de la República Dominicana: el país se incorporó formalmente al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como miembro no permanente, y, simultáneamente, asumió la Presidencia de ese órgano durante el mes de enero.



El ministro de Exteriores encabezó la delegación criolla presente en la ceremonia de instalación de las banderas nacionales de los nuevos integrantes del Consejo, con lo que quedó oficializado su ingreso a la principal instancia de decisiones de la ONU.



También participó en este acto, el embajador dominicano en misión especial ante el Consejo de Seguridad, José Singer; además del jefe de la misión dominicana ante la ONU, Francisco Cortorreal; y otros diplomáticos de su equipo.



“Este logro se corresponde con la política exterior trazada por el presidente Danilo Medina”, apuntó el ministro dominicano. Añadió que “como país, este nuevo reto se inscribe dentro de sostenidos y diligentes esfuerzos de nuestra diplomacia, para hacer activa contribución a favor de la paz y de la resolución de conflictos, en particular, en nuestra propia región de América Latina, pero también en los debates de mayor relevancia actual para la comunidad internacional”.



Indicó que “el tema elegido para nuestra Presidencia en el Consejo de Seguridad considera los impactos sobre la paz y la seguridad provocados por las catástrofes naturales o la degradación medioambiental”.



El canciller Vargas señaló que esta cuestión reviste una importancia particular para los países del Caribe y los pequeños Estados insulares, los cuales son especialmente vulnerables a los desastres de la naturaleza.



-Otros asuntos en los que se enfocará la gestión dominicana son la ciberseguridad, así como la proliferación y uso ilícito de armas pequeñas y ligeras.



“Desde nuestra elección, hemos realizado encuentros muy fructíferos con nuestros colegas de países miembros permanentes y no permanentes, y nos hemos preparado para iniciar los trabajos con responsabilidad y entusiasmo, con la firme voluntad de contribuir para preservar la paz y la seguridad en nuestra región y en todo el mundo”, afirmó el diplomático dominicano.



Hizo hincapié en que el país se propone “un rol constructivo, buscando siempre reflejar los intereses del Caribe y de la América Latina, y de fortalecer al mismo tiempo el orden internacional multilateral”.



“Con dedicación y empeño, lograremos que este paso histórico que hoy damos marque una inflexión positiva para la República Dominicana en el concierto internacional de naciones”, concluyó señalando el canciller.



En un hecho sin precedentes, en junio de 2018 la República Dominicana obtuvo un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad -en sustitución de Bolivia-, con el apoyo, y en representación, de América Latina y el Caribe.