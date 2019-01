Fuertes críticas a Netflix por quitar episodio en que comediante estadounidense atacó al príncipe saudí Mohammed bin Salman

El comediante estadounidense Hasan Minhaj Credito: AP

02-01-19.-Netflix enfrentaba fuertes críticas el miércoles de parte de grupos defensores de los derechos humanos después de haber retirado un episodio en Arabia Saudí del programa del comediante estadounidense Hasan Minhaj donde fustigaba al poderoso príncipe heredero del reino, reseñó la agencia AP.



Minhaj utilizó el segundo episodio de la serie “Patriot Act”, lanzado el 28 de octubre, para fustigar al príncipe Mohammed bin Salman por el asesinato del columnista Jamal Khashoggi así como a la coalición encabezada por los saudíes en la guerra en Yemen.



El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional dijo que la censura aplicada por el gobierno saudí contra Netflix es “otra prueba de su incesante represión a la libertad de expresión”. Netflix respondió que simplemente estaba cumpliendo con una ley local.



Khashoggi, que criticó al príncipe heredero en sus columnas para el periódico, fue asesinado y descuartizado por agentes saudíes en el consulado saudí en Estambul el año pasado. El Senado estadounidense ha dicho que piensa que el príncipe heredero es responsable del asesinato, pese a la insistencia del reino de que éste no tenía conocimiento de la operación.



“Las revelaciones sobre el asesinato de Khashoggi han destrozado su imagen y no puedo entender cómo es que solo hasta el asesinato del periodista del Washington Post todos dijeron: ‘Bueno, parece que él no es realmente un reformador’”, dijo.



Netflix, en una declaración el miércoles, dijo que el episodio fue retirado del reino como resultado de una solicitud legal de las autoridades y no debido a su contenido.



“Apoyamos firmemente la libertad artística en todo el mundo y eliminamos este episodio solamente en Arabia Saudí después de haber recibido una petición legal válida del gobierno y para cumplir con las leyes locales”, dijo el gigante del streaming.



Minhaj dijo que el príncipe heredero estaba siendo elogiado como el reformador que necesitaba el mundo árabe, hasta el asesinato de Khashoggi.



En su monólogo de unos 18 minutos, Minhaj menciona además a la familia gobernante saudí diciendo: “Arabia Saudí es una locura. Una familia gigante lo controla todo”.



Los ataques aéreos de la coalición saudí en Yemen también han estado bajo fuerte escrutinio desde el asesinato de Khashoggi. La guerra, que comenzó en marzo de 2015, ha matado a miles de civiles y llevado a millones al borde de la hambruna.



El Financial Times reportó inicialmente que Netflix retiró el episodio de su servicio en Arabia Saudí la semana pasada luego que el gobierno le informó a la compañía que su contenido violaba las leyes en el reino contra los ciberdelitos. El episodio, sin embargo, pudo ser visto en Arabia Saudí a través de YouTube.



Samah Hadid, de Amnistía Internacional, opinó que, “al ceder a las demandas de las autoridades saudíes, Netflix está en peligro de facilitar la política de tolerancia cero del reino hacia la libertad de expresión”.