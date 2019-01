Presidente Xi Jinping dice que China no descarta el uso de la fuerza para reunificación con Taiwán

El presidente de China, Xi Jinping Credito: Web

02-01-18.- El presidente de China, Xi Jinping, aseguró hoy que su país se reservará el uso de la fuerza en la consecución de la reunificación con Taiwán, aunque matizó que ésta iría dirigida contra fuerzas externas y “los pocos separatistas” de la isla, reseñó la agencia Efe.



“No prometemos renunciar al uso de la fuerza y nos reservamos la opción de tomar todas las medidas necesarias”, dijo Xi durante un discurso para conmemorar el cuadragésimo aniversario de la “Carta a los compatriotas de Taiwán”, que inició un giro hacia la solución pacífica del conflicto bajo el principio de “un país, dos sistemas”.



“Los chinos no combaten con los chinos”, apuntó el líder del país asiático en declaraciones recogidas por la agencia estatal de noticias Xinhua, al tiempo de precisar que la fuerza sería un recurso contra “la interferencia de fuerzas externas y el pequeño número de separatistas de Taiwán y sus actividades”.



No obstante, Xi también aludió en numerosas ocasiones a la obtención de esta reunificación de manera pacífica, lo que en su opinión sería “en el mejor de los intereses de los compatriotas a ambos lados del Estrecho (de Taiwán) así como de la nación china”.



Durante su intervención, en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, Xi indicó asimismo que el país que preside está “dispuesto a crear un amplio espacio para la reunificación pacífica, pero no dejará lugar a ninguna forma de actividad separatista”.



“China debe ser y será reunificada”, apostilló el líder chino, para quien se trata de “una conclusión histórica sacada durante los 70 años de relaciones a través del Estrecho, y una obligación para el gran rejuvenecimiento de la nación china en la nueva era”.



Durante 2018 la presión china sobre Taiwán se incrementó con el cerco a los intentos isleños por participar en organismos internacionales.



De hecho, la diplomacia taiwanesa perdió tres aliados en 2018 en beneficio de Pekín, incluidos República Dominicana y el Salvador.