(VIDEO) Protestan en EEUU contra ridículas políticas xenófobas y racistas

Protesta en New York contra política racista de Trump

2 de enero de 2019.- Decenas de personas protestan en New York, EE.UU. en rechazo a lo cual califican como ‘ridículas políticas xenófobas y racistas’ del Gobierno contra los inmigrantes.



Los manifestantes denuncian la separación de las familias inmigrantes, el arresto de dos hombres por el Servicio de Inmigración y Control de Aduana (ICE, por sus siglas en inglés) y la muerte de dos niños guatemaltecos en custodia de la guardia fronteriza estadounidense.



“Vengo de una familia que emigró aquí y ha prosperado y tenemos la suerte de tener una familia intacta, unas vacaciones cálidas. Se me rompe el corazón cuando en EE.UU. no todos tienen eso y además nuestro Gobierno ha impuesto estas ridículas políticas xenófobas racistas”, dice Bárbara Ojeda, una de los manifestantes.