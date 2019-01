México: Fue asesinado en Oaxaca un alcalde una hora después de haber jurado el cargo

Alejandro Aparicio

México, enero 2 - 2019 arranca con un nuevo golpe de la violencia a la política. Este martes fue asesinado en el Estado de Oaxaca un alcalde una hora después de haber jurado el cargo. Alejandro Aparicio, el presidente municipal de Tlaxiaco (a 160 kilómetros al oeste de la capital del Estado), fue acribillado por dos hombres cuando se dirigía al Ayuntamiento por primera vez tras haber tomado posesión. Aparicio pertenecía al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien para su primer año de Gobierno tiene entre sus retos frenar la inseguridad que viven varias regiones del país.



El ataque contra Aparicio tuvo lugar mientras recorría las calles del municipio tras la ceremonia de toma de posesión. Este 1 de enero se llevó a cabo la investidura de 205 presidentes municipales en el Estado de Oaxaca. Los dos agresores abrieron fuego en contra del presidente municipal y los concejales que lo acompañaban, según han reportado los primeros informes policiales. Aparicio y otras cuatro personas, entre ellas el síndico y la encargada de obras del municipio, fueron trasladados al hospital para recibir atención médica. El alcalde, quien fue herido por una bala en el tórax, no resistió y murió después de llegar al centro de salud. Su muerte fue confirmada por el senador Salomón Jara, también de Morena. Una de las personas heridas permanece en estado grave, según ha afirmado la Fiscalía en un comunicado.



La policía mexicana ha podido detener a uno de los agresores, según ha informado Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca. “Solicité una exhaustiva investigación al fiscal general y este me informa que ya tiene detenido al probable autor del homicidio”, ha dicho el mandatario local, del PRI, a través de su cuenta de Twitter. Las autoridades continúan la investigación para esclarecer los hechos y localizar al segundo agresor.



Yeidckol Polevnsky, la presidenta de Morena, ha lamentado el asesinato mediante un trino. “Tiempo de canallas los ataques cobardes en contra de gobiernos elegidos por el pueblo”, escribió la política, quien agregó que “el odio y la violencia” no detendrán la transformación prometida por López Obrador tras las elecciones de julio.



Aparicio es el segundo alcalde ultimado en la era López Obrador. El pasado 16 de diciembre, Olga Kobel, alcaldesa del municipio de Juárez (Coahuila, al norte del país), fue hallada muerta con señales de violencia después de desaparecer por seis días. La Fiscalía del Estado detuvo a tres personas sospechosas del homicidio, entre ellas un contratista del gobierno municipal que había tenido una relación sentimental con Kobel, del PRI.