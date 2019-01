Mike Pompeo y el canciller de Perú llegan a un "acuerdo": Incrementar la presión sobre el presidente Maduro

Mike Pompeo Credito: Web

Brasilia, enero 1°- El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el canciller peruano, Néstor Popolizio, acordaron este martes "incrementar la presión" sobre el gobierno de Nicolás Maduro para restaurar la "democracia y la prosperidad" al pueblo de Venezuela.



Pompeo y Popolizio se reunieron en Brasilia, poco antes de la ceremonia de investidura del ultraderechista Jair Bolsonaro, a la que no fue invitado ningún representante del gobierno venezolano, considerado como un régimen dictatorial por el presidente electo brasileño.



Según un comunicado del departamento de Estado estadounidense, que no detalla qué tipo de medidas se deberían tomar contra Maduro, Pompeo "aplaudió los esfuerzos de Perú en recibir a más de 600.000 refugiados y migrantes venezolanos".



Según Maduro, Estados Unidos está coordinando un complot para generar incidentes armados en las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil y justificar una intervención militar.



En septiembre pasado, en el marco de la Asamblea General de la ONU, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que "todas las opciones están sobre la mesa" en el caso venezolano, "las fuertes y las menos fuertes".



Perú, que al igual que Estados Unidos es un duro crítico del gobierno de Maduro, propuso al Grupo de Lima romper relaciones diplomáticas con el país petrolero, cada vez más aislado internacionalmente.



El Grupo de Lima, creado en 2017 -año de protestas contra Maduro que dejaron unos 125 muertos en Venezuela-, está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía.



El bloque ha emprendido una fuerte ofensiva diplomática para aislar a Maduro, ante la masiva migración provocada por la crisis económica venezolana, con escasez de alimentos y medicinas y una inflación que el FMI proyecta en 10.000.000% para 2019.



Maduro se prepara para comenzar el 10 de enero un segundo período presidencial (2019-2025), luego de su reelección en comicios realizados el pasado mayo, calificados por la oposición de fraudulentos y desconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y gran parte de la comunidad internacional, reconocido por los venezolanos.



El secretario de Estado de Estados Unidos se reunirá el miércoles en Cartagena de Indias con el presidente de Colombia, Iván Duque, cuyo gobierno es un aliado estratégico de Washington en la región y prácticamente no mantiene relaciones diplomáticas con Caracas.



Duque pidió a los países "defensores de la democracia" desconocer al nuevo gobierno de Maduro