¡Feliz 2019!: Sídney, en Australia, recibe el nuevo año con un récord de artefactos pirotécnicos

Sidney, diciembre 31 - Australia, con un gigantesco espectáculo de fuegos artificiales en la bahía de Sídney, fue uno de los primeros países en dar vuelta a la página de un tumultuoso 2018 y recibir un nuevo año lleno de incertidumbres.



Poco después, China entró también en 2019, mientras que Europa aún deberá esperar unas horas. Con ocasión de su discurso de Año Nuevo, el presidente Xi Jinping prometió continuar con las reformas y abrir su país aún más al resto del mundo: "El ritmo de nuestras reformas va a continuar, y la puerta se va a abrir todavía más".



Para los festejos, Sídney, la ciudad más grande de Australia, se iluminó con el mayor espectáculo de fuegos artificiales que se haya celebrado hasta ahora en su emblemática bahía.



Una cantidad récord de artefactos pirotécnicos, así como colores y efectos inéditos, iluminaron durante 12 minutos el cielo ante un millón y medio de espectadores, con el célebre edificio de arquitectura futurista de la ópera al fondo.



Para conmemorar el año internacional de las lenguas indígenas, en 2019, la bahía de Sídney fue el escenario de ceremonias para celebrar las culturas aborígenes, con la proyección de animaciones en los pilares del Sydney Harbour Bridge.



Los japoneses acudieron a los templos para llamar al nuevo año, mientras en Saitama, al norte de Tokio, el boxeador estadounidense Floyd Mayweather ganó al joven campeón japonés de kickboxing Tenshin Nasukawa en un esperado combate-espectáculo.



En Yakarta, más de 500 parejas se dieron el "sí, quiero" durante una gigantesca boda colectiva. En la capital indonesia, como en la provincia de Banten, recientemente golpeada por un tsunami, se anularon las celebraciones por respeto a las víctimas.



Dos horas antes en Auckland, la capital económica de Nueva Zelanda, las doce campanadas de medianoche, anunciadas por una cuenta regresiva luminosa proyectada en la famosa Sky Tower, estuvieron marcadas por los fuegos artificiales lanzados desde la parte alta de esta torre de televisión.



- Por todo el mundo -



El año 2018 estuvo marcado por la agravación de numerosas crisis y el surgimiento de nuevas tormentas, entre el ascenso de los populismos, la creciente preocupación por el clima, el Brexit y movilizaciones como la de los "chalecos amarillos" en Francia.



Los más positivos, no obstante, pueden quedarse con la distensión alcanzada en la península de Corea, que había terminado 2017 bajo la amenaza de un apocalipsis nuclear.



Estas consideraciones geopolíticas no impedirán que multitud de personas, de Fiyi a Rio de Janeiro, salgan a las calles para dar la bienvenida al Año Nuevo.



En Hong Kong, se espera que 300.000 personas acudan a orillas del Victoria Harbour para contemplar 10 minutos de fuegos artificiales lanzados desde cinco embarcaciones.



El Cristo Redentor, monumento icónico de Rio de Janeiro y de Brasil, será iluminado con proyecciones tridimensionales durante la tradicional fiesta de fin de año, que espera reunir a más de dos millones de personas en la playa de Copacabana para recibir el 2019.



Esta fiesta playera incluirá un juego de luces durante 14 minutos a partir de medianoche y solo unas horas antes de la investidura presidencial en Brasilia del ultraderechista Jair Bolsonaro.



Los parques de Moscú acogerán conciertos y espectáculos de luz, y más de 1.000 pistas de hielo estarán abiertas para festejar el nuevo año en la capital rusa.



En el corazón turístico de París las celebraciones tendrán lugar bajo fuertes medidas de seguridad, con un perímetro en torno a los Campos Elíseos, puntos de registro y controles en los transportes públicos. Junto a curiosos y turistas estarán los "chalecos amarillos", que prometieron "un evento festivo y no violento".



- Brexit y Trump -



Londres cambiará de año celebrando su relación con Europa en un momento en que los británicos están extremadamente divididos sobre el Brexit. Los fuegos artificiales lanzados sobre el London Eye estarán acompañados por música de artistas de Europa continental.



Entre las noticias que marcaron 2018 estuvo la crisis política en Reino Unido en torno a su salida de la Unión Europea, que seguirá dando titulares hasta el 29 de marzo de 2019, fecha prevista del Brexit.



En 2019, las portadas de los periódicos seguirán estando dominadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.



2018 confirmó la capacidad de Trump para cambiar por completo los equilibrios en las grandes cuestiones geopolíticas, ya fuera la guerra comercial con China, su retirada del acuerdo nuclear iraní o la decisión de trasladar a Jerusalén la embajada de Estados Unidos en Israel.



- Distensión coreana -



Pero Trump también fue protagonista de uno de los mayores avances diplomáticos del año, al convertirse en el primer presidente estadounidense en reunirse con un mandatario norcoreano, en junio en Singapur.



Kim Jong Un sorprendió a todo el mundo el 1 de enero de 2018, cuando propuso a Corea del Sur una participación de atletas norcoreanos en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang. Esta semana, Kim prometió en una carta que en 2019 se reunirá "a menudo" con el presidente surcoreano, Moon Jae-in, para debatir sobre la desnuclearización de la península.



La guerra en Yemen, que provocó la muerte de más de 10.000 personas desde 2014 y dejó a 20 millones al borde de la hambruna, podría dar un giro crucial en 2019, tras el alto el fuego que entró en vigor en diciembre

Esta nota ha sido leída aproximadamente 144 veces.