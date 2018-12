El escritor y ex-vicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez advierte "salto al vacío" de Ortega por enjuiciar periodistas

Segio Ramírez Credito: Efe

25-12-18.-El escritor y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez consideró que el Gobierno de Daniel Ortega "ha dado un salto al vacío" al enjuiciar a dos periodistas críticos con el Ejecutivo sandinista, en medio de la crisis que vive el país, reseñó la agencia Efe.



"Cuando un régimen convierte el derecho a informar en un delito, ha dado un salto al vacío", anotó en una declaración pública Ramírez, quien fue vicepresidente de Nicaragua de 1985 a 1990.



El escritor recordó que el dictador y expresidente Anastasio Somoza Debayle ordenó, en la década de los años 70 del siglo pasado, callar las radios, y nació el periodismo de catacumbas.



"Sus secuaces asesinaron a Pedro Joaquín Chamorro -director del diario La Prensa- porque su voz no lo dejaba dormir, y el pueblo se insurreccionó, y ya desesperado, en su agonía final, el dictador mandó a destruir las instalaciones del diario La Prensa, y no tardó en huir", continuó.



Asimismo, observó que en el marco de la actual crisis que vive el país, que se inició el 18 de abril pasado, ha ocurrido la quema de Radio Darío, el avasallamiento y toma militar de la redacción de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche, que "han sido actos de poder ciego, contra toda ley y razón".



Lo mismo que la clausura violenta del canal de televisión 100 % Noticias y la prisión y juicio a su director Miguel Mora, y su jefa de prensa, Lucía Pineda Ubau, lo que el novelista calificó como "pretensiones vanas, para la que no hay cárcel posible".



"La prisión de Miguel y Lucía es un intento vano de imponer el silencio", señaló, y tildó como "una aberración la persecución" contra los periodistas Luis Galeano y Jackson Orozco, así como el comentarista político Jaime Arellano, quienes tienen orden judicial de captura.



"Mientras más oscura la noche, más pronto va a amanecer, dice el Popol Vuh", cerró Ramírez.



Mora, dueño del canal 100 % Noticias, y Pineda Ubau, la jefa de prensa de ese medio crítico de la Administración de Ortega, están detenidos desde la noche del viernes pasado tras el allanamiento de esa televisora, y serán enjuiciados por terrorismo e incitar a la violencia, entre otros delitos imputados por la Fiscalía.



El canal 100 % Noticias fue allanado el viernes, al tiempo que el estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, ordenó a las operadoras de televisión por suscripción retirarlo de su menú, lo que efectivamente ya ocurrió.



La ocupación de la sede de 100 % Noticias tuvo lugar el mismo día en que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un ente tutelado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó en Washington un informe sobre la crisis de Nicaragua en el que señaló que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en "delitos de lesa humanidad".



El GIEI tenía previsto presentar ese informe en Managua el pasado 20 de diciembre, pero un día antes fue expulsado del país por el Gobierno, que argumentó que había expirado su plazo de trabajo en Nicaragua.