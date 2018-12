Brasil: Continúa vigilia Lula Libre en Curitiba, Brasil

Brasilia, diciembre 24 -El pueblo de Brasil, agrupado en movimientos sociales, desarrolla durante este lunes 24 y martes 25, la Vigilia Lula Libre, a las afueras de la cárcel de la Policía Federal (PF) de Curitiba, para acompañar la Navidad del expresidente Lula da Silva, a quien no le fue permitido recibir visitas en la prisión donde se encuentra recluido.



El Partido de Trabajadores (PT) espera la presencia de más de 500 personas de distintos estados de Brasil, con una serie de actividades que comenzaron a desarrollarse desde las 09H00 (hora local) de este martes.



"Con certeza va a ser un momento muy emocionante para todo el mundo, porque la gente sabe que vamos a estar aquí abrazándose unos a otros y él (Lula) va a estar allí, solo, oyendo nuestras voces, pero no va a poder tener un abrazo, un cariño", acotó una de las organizadoras y militantes del PT, Rosane Santos.



Durante la tarde se espera la llegada de las caravanas provenientes de las ciudades de Sao Paulo, Sao Bernardo do Campo, Río de Janeiro y Florianópolis.



Asimismo, las actividades finalizarán esta jornada con una gran cena popular y colectiva a las afueras de la prisión.



Quien fue ministro de Trabajo de Lula y expresidente del Sindicato de los Metalúrgicos de ABC, Luiz Marinho, también se hace presente en la vigilia.

"Ya estoy en la vigilia Lula Libre, donde voy a pasar la noche de Navidad al lado de las compañeras y de los compañeros, en defensa de nuestro gran líder", tuiteó Marinho desde el lugar.



Asimismo, los organizadores enviaron una carta al presidente, la que harán llegar hasta el interior de la prisión donde esta noche Lula pasará su primera navidad tras las rejas.

La carta de la Vigilia para Lula



Estimado presidente Lula,



Alcanzamos hoy 262 días de resistencia a su lado, conscientes de que desde el principio siempre hemos estado enfrentando una prisión política, una continuidad del golpe de Estado proveniente de sectores entreguistas que no quieren un país con desarrollo, soberanía y justicia social.



Reafirmamos que estamos a su lado. La Vigilia Lula Libre preparó hoy una gran cena, acto interreligioso y actividades culturales para romper el cerco que le impide estar al lado de sus familiares en esta fecha. Más de 500 personas de varios estados del país también dejaron de estar al lado de los suyos para enviarle de aquí este grito de apoyo y esperanza.



A lo largo de estos más de ocho meses, enfrentamos contigo todo tipo de atropello a la Constitución y violencia contra nuestra resistencia y nuestros brazos: Impidieron su salida en el episodio de julio, cuando se le concedió el habeas corpus. Impedir la realización de su candidatura presidencial en septiembre, que ciertamente sería victoriosa. Impidieron la semana pasada su salida a partir de la liminar del ministro Marco Aurelio, reforzando la actuación política del Poder Judicial, siempre en tiempo récord y de forma selectiva.



Sin embargo, no nos impiden soñar, de organizarnos, de seguir transmitiendo a Brasil y al mundo su mensaje, Lula, de democracia, desarrollo y solidaridad entre los pueblos - recado urgente en los días de hoy cuando la derecha antipopular conduce a Brasil al Brasil el camino de la incertidumbre, la amenaza, la violencia.



En la Vigilia Lula Libre nos mantuvimos y llegamos al día de hoy, víspera de Navidad, conscientes que ponemos en práctica la solidaridad, el apoyo mutuo, de que aquí en este espacio ejercitamos el Brasil que Queremos.



El futuro es de lucha y no de desesperanza. El relato de las visitas que usted recibe siempre nos prueba que es necesario ver la historia en movimiento, estar con el ánimo firme, manteniendo el humor y la esperanza en días mejores.



Esos días vendrán. Con Lula Libre, Lula Inocente!



Curitiba, 24 de diciembre de 2018.









Esta nota ha sido leída aproximadamente 344 veces.