Nicaragua es el nuevo país excluido de la toma de posesión de Jair Bolsonaro en Brasil

Presidente Daniel Ortega Credito: La Voz del Sandinismo

Brasilia, diciembre 23 - Brasil no invitará a representantes de Nicaragua a la toma de mando de su nuevo presidente Jair Bolsonaro el 1 de enero, debido a las "violaciones del régimen" contra sus propios ciudadanos, dijo el domingo el próximo ministro de Relaciones Exteriores del país.



"La asunción del presidente Bolsonaro marcará el inicio de un gobierno con una postura firme y clara en defensa "de la libertad". Debido a esto y ante las violaciones del régimen de (Daniel) Ortega contra la libertad del pueblo de Nicaragua, no se recibirá a ningún representante de ese régimen en el evento del 1 de enero", tuiteó Ernesto Araújo.



Bolsonaro, un exmilitar de extrema derecha alineado con la cosmovisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya informó que los líderes izquierdistas de Cuba y Venezuela no están invitados a su ceremonia de asunción.