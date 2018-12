Banco Mundial califica al sistema educativo de Cuba como el mejor de América Latina y del Caribe

Credito: Cubadebate

22 Dic. 2018 - De acuerdo con el Banco Mundial, “ningún sistema escolar latinoamericano, con excepción de Cuba tiene parámetros globales”. De los mayores problemas que afecta a América Latina y el Caribe es la educación, la cual en su mayoría es muy baja en cuanto a calidad y esto impide que estas naciones tengan un desarrollo y un progreso más elevado.



El Banco Mundial publicó un informe sobre la problemática de la educación en América Latina y el Caribe. Llamado Profesores excelentes. ¿Cómo mejorar el aprendizaje? la investigación analiza los diferentes sistemas educativos públicos de los países del continente y los principales desafíos a los que se enfrentan.



En América Latina, los decentes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) componen un capital humano de 7 millones de personas, o sea el 4 por ciento de la población activa de la nación, y más del 20 por ciento de los trabajadores técnicos y profesionales. Sus sueldos absorben el 4 por ciento del PIB del continente y sus condiciones de trabajo varían de una lugar a otro.



Los educadores, mal remunerados, son en su mayoría mujeres -un promedio del 75por ciento– y pertenecen a las capas sociales modestas. A parte, el cuerpo docente pasa los 40 años de edad y se considera que esta “envejecido”.



El Banco Mundial recapitula que todos los diferentes gobiernos del mundo examinan con atención “la calidad y el desempeño de los educadores”, a la hora en que las metas de los sistemas educativos se acostumbran a las realidades. Ahora, el eje se pone en la adquisición de competencias y no solo la sencilla acumulación de conocimientos.



La conclusión del documento es implacable. El Banco Mundial destaca “la baja calidad promedio de los docentes de América Latina y el Caribe”, lo que forma el principal obstáculo al avance de la educación en el continente. Los contenidos académicos son inadecuados y las prácticas ineficientes.



Poco y mal formados, los educadores consagran solo el 65 por ciento del tiempo de clases a la instrucción, “lo que equivale a perder un día completo en instrucción cada semana” Por otro lado, el material didáctico sigue siendo poco empleado, especialmente las nuevas tecnologías de información y comunicación. A parte, los docentes no consiguen imponer su autoridad, mantener la atención de los estudiantes y motivar la participación.



De acuerdo con la institución financiera internacional, “ningún cuerpo docente de la región puede considerarse de alta calidad en comparación con los parámetros mundiales”, con la notable excepción de cuba.



Cuba, donde la educación ha sido la principal prioridad desde 1959, cuenta con un sistema educativo eficiente y de docentes de alto nivel. La isla no tiene nada que envidiar a las naciones más desarrolladas. Cuba es además el país del planeta que dedica la parte más elevada a la educación con un 13% del presupuesto nacional.



No es la primera vez que esta institución financiera elogia el sistema educativo cubano. En un informe anterior, la organización recordaba la excelencia del sistema social del país “Cuba internacionalmente reconocida por sus logros alcanzados en los campos de la salud y la educación, con un servicio social que sobrepasa el de la mayor parte de las naciones en vías de desarrollo y en ciertos sectores se compara al de los países más desarrollados.



“Desde la Revolución Cubana en 1959 y el siguiente establecimiento de un gobierno comunista con partido único, el país a creado un sistema de servicios sociales que garantiza el acceso total a la educación y a la salud.



“Este modelo ha permitido a la Isla lograr una alfabetización universal, acabar ciertas enfermedades, acceso general al agua potable y salubridad pública de base, una de las tasa de mortalidad infantil más bajas de la región y una de las más largas esperanzas de vida”.

Cubadebate (http://www.cubadebate.cu/?s=el+mejor+sistema+educativo)