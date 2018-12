Mariela Castro denuncia campañas de manipulación contra reforma constitucional en Cuba

Mariela Castro Credito: AP / Sputniknews

23 Dic. 2018 - La diputada cubana Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), denunció las campañas manipuladoras en las redes sociales que buscan sabotear el referéndum donde se llevará a consulta la nueva Constitución de la isla en febrero.



"Insisto que, ante las campañas manipuladoras que la contrarrevolución está impulsando en las redes sociales para sabotear el referéndum promoviendo el NO, tenemos el deber de hacer una buena y rigurosa campaña para informar al pueblo y al mundo", expresó la hija del expresidente Raúl Castro, ante los 560 diputados que integran la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento).



En su intervención, donde se refirió a la eliminación del proyecto de reforma constitucional del polémico artículo 68 que reconocía el matrimonio entre personas del mismo sexo, ahora reformulado en el artículo 82, Mariela Castro enfatizó que esto debe ser interpretado "como un avance en un proceso tan complejo como lo es la reforma de la norma de mayor relevancia en nuestro contexto social y político".



Precisó que, "contrario a las manipulaciones y tergiversaciones que en los últimos días han circulado en las redes sociales", el actual artículo referido al matrimonio mantiene su vocación de inclusión, en total sintonía con el principio de igualdad y no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, que también está contenido en la propuesta de texto constitucional en el artículo 42.



Mariela Castro insistió que la referencia constitucional sobre el matrimonio está ahora en un capítulo novedoso (el 82), y en el cual se aborda la familia en toda su diversidad, se consagra el matrimonio como una institucional social y jurídica, y se reconoce como una de las formas de organización de la familia, pero no la única.



Respecto a los sujetos del matrimonio –añadió la directora del CENESEX– se utiliza el concepto de cónyuges, construcción jurídica que hace alusión a las personas que han formalizado el vínculo matrimonial y que en modo alguno, limita la posibilidad de que personas del mismo género puedan acceder al matrimonio como forma de reconocimiento jurídico de la unión que han deseado construir.



"No hay retrocesos, la esencia del artículo 68 se mantiene, incluso, la letra actual, trasciende la propuesta anterior", apuntó Mariela Castro.

Llamó a fortalecer las estrategias de comunicación y sensibilización a la población, para aportar todos los argumentos que se necesiten y luego de la aprobación del referéndum, concentrarse en las formulaciones de la ley que desarrollará todo lo relativo a la familia, y en particular al matrimonio.



Esta ley, enfatizó, el Código de Familia, deberá informarse de las posiciones científicas más avanzadas respecto al tema.



Además, la diputada destacó la necesidad de tomar como referentes las experiencias similares que existen a nivel internacional, así como tomar en cuenta la realidad social de Cuba



"Quiero afirmar que los principios de la Revolución y los derechos de todas las personas quedan blindados en el nuevo texto constitucional, ahora tenemos que legitimarlos con el SI que daremos en el referéndum", subrayó.



Su intervención fue parte de la discusión y debate entre los miembros del parlamento cubano, de la reforma constitucional que se presentará a referéndum popular en febrero, después que se discutió a nivel popular entre cerca de 9 millones de cubanos que hicieron aportes al texto legislativo.

