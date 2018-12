¿Cuál retirada? Fuerzas estadounidenses despliegan convoy en el noriente sirio

Convoy de soldados estadounidenses en Siria

22 de diciembre de 2018.- Tropas estadounidenses movilizaron un convoy hacia el noreste de la norteña provincia siria de Deir Ezzor, cerca de una zona junto a la frontera con Iraq, donde se ubican efectivos terroristas, según indican hoy medios de prensa.



Sitios web como el de la Agencia Al Masdar, señalaron que el despliegue ocurre junto a una nueva base en construcción en áreas de la localidad de Hajjin, controladas por las llamadas Fuerzas Democrática Siris (FDS), respaldadas por Washington.



De esta manera, añadieron las fuentes, resulta difícil comprobar en el terreno la presunta retirada de Estados Undios de la región, de acuerdo con el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, el miércoles último.



Al norte de la provincia de Alepo y en la de Hasaka, Estados Unidos mantiene en activo bases de apoyo logístico a las FDS en Manbij, Jarablus, Kobane, Ain Isa, Tell Samn, Tabqa, Sabah al Jair, Tell Tamer, Al Hasaka, Tel Baydar, Rimelan y Derek.



A éstas se añade la de Al Tanef, al sur del país y en un área que abarca unos 50 kilómetros junto a las fronteras con Iraq y Jordania, donde se encuentra el campamento de refugiados de Al Rubkan, con cerca de 60 mil desplazados sirios.



El propuesto plan de retirada de entre dos mil y cuatro mil efectivos estadounidenses está previsto a ejecutarse en 100 días a partir del anuncio de Trump pero de acuerdo a observadores de la situación no parece real y tampoco ha comenzado de manera organizada.



Fuentes de las FDS, integrada mayormente por kurdos, señalaron que están preparados para resistir una ofensiva del Ejército turco, ilegalmente asentadas desde el 2016 en las localidades de Afrín, Azaz y Al Bab y la cual Ankara anunció suspenderla por el momento.



Por otro lado, Francia, integrante de la coalición que lidera Estados Unidos, y con presencia de asesores y medios en las regiones mencionadas, anunció que apoyará en todo lo posible la actuación de las FDS y grupos aliados.



Vale señalar además, que junto a las FDS, otros grupos kurdos como las Unidades de Protección Popular, tienen más de 50 mil efectivos desplegados en las regiones del norte de Alepo y Hasaka, así como en el este sirio de Deir Ezzor.