Paralizado gobierno de EEUU por falta de acuerdo en Cámara de Representantes

Cámara de Representantes Credito: Web

22 de diciembre de 2018.- A partir de la medianoche de este viernes estará paralizado el gobierno de los Estados Unidos (EEUU) por falta de acuerdo en materia presupuestaria, en el debate llevado a cabo en la Cámara de Representantes de la nación norteamericana.



De acuerdo con la agencia AFP, la Cámara de Representantes no logró un acuerdo en los fondos para la construcción del muro en la frontera con México, promesa del presidente estadounidense Donald Trump, durante su campaña presidencial.



Por esta razón, algunas agencias del Estado deberán estar cerradas y sus empleados estarán sin trabajo hasta que no se llegue a un acuerdo en el Presupuesto de la nación para el 2019.



En el transcurso del debate, el presidente estadounidense recalcó la necesidad de levantar un muro en la frontera, que tendrá un valor de cinco mil millones de dólares, no obstante, sus argumentos no fueron suficientes para convencer a la Cámara de Representantes, que levantó la sesión.



"Los demócratas están tratando de minimizar el concepto del muro, dicen que está pasado de moda, pero el hecho es que nada más funcionará y ha sido así durante miles de años. Es como la rueda, no hay nada mejor", expresó el mandatario estadounidense en la red social Twitter, citada por la agencia de noticias francesa.



Tras la decisión de la Cámara Baja del Parlamento estadounidense, Trump anunció que suspendará sus vacaciones y continuará con las negociaciones.



En enero de este año, el Gobierno de Trump arrancó paralizado por no llegar a un acuerdo en el presupuesto federal, tras no incluirse una solución para los casi 800.000 jóvenes indocumentados conocidos como "dreamers" o "soñadores", beneficiados por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).



Durante la gestión de gobierno del expresidente Barack Obama, también se efectuó un cierre por falta de fondos que se alargó durante 16 días, en octubre de 2013.



