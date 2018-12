Brasil: registran más 2400 plazas vacantes por retiro de médicos cubanos

Credito: Archivo

21 de diciembre de 2018.- Un total dos mil 448 plazas en mil 177 municipios y 28 Distritos Sanitarios Especiales Indígenas (DSEI) de Brasil se registran hoy vacantes en el programa Más Médicos y resulta indiferente la disposición de inscritos de ocuparlas.



El Ministerio de Salud informó que los interesados en participar en la selección para los puestos disponibles tienen hasta este viernes para inscribirse en el sitio del programa.



Un balance divulgado por esa cartera indica que cinco mil 846 médicos, que se inscribieron en el proyecto, se presentaron en las ciudades elegidas o iniciaron las actividades.



Estos profesionales van a sustituir a los médicos cubanos que cesaron su participación en la iniciativa, creada en 2013 durante el Gobierno de la depuesta presidenta Dilma Rousseff, por cuestionamientos y declaraciones despectivas del mandatario electo Jair Bolsonaro.



Pueden participar en la nueva convocatoria solo los médicos que tienen registro en Brasil (CRM).



El Ministerio de Salud señala que actualizará el sistema con las vacantes disponibles.



Refiere que los facultativos que deciden no acudir más a sus puestos de trabajo deben informar al municipio, que lo comunicará al Ministerio de Salud. Aquellos que desistieron quedan imposibilitados de elegir otro distrito.



Si las vacantes no se ocupan en esta segunda etapa, el 27 y 28 de diciembre los galenos brasileños formados en el exterior tendrán acceso al sistema para elegir las plazas. Posteriormente, el 3 y 4 de enero, los profesionales extranjeros tendrán la misma oportunidad.



Medios periodísticos aseguran que del total de vacantes abiertas por el Ministerio de Salud para el programa, un 34 por ciento era en municipios considerados de extrema pobreza.



En una centena de ellas, la mayoría en áreas indígenas, ni siquiera hubo interesados. La cartera no revela qué localidades están sin cobertura del programa.



De acuerdo con una declaración del Ministerio de Salud de Cuba, divulgada a mediados de noviembre, la participación cubana en Más Médicos se realizó a través de la Organización Panamericana de la Salud y se distinguió por ocupar plazas no cubiertas por médicos brasileños ni de otras nacionalidades.



'En estos cinco años de trabajo, cerca de 20 mil colaboradores cubanos atendieron a 113 millones 359 mil pacientes, en más de tres mil 600 municipios, llegando a cubrirse por ellos un universo de hasta 60 millones de brasileños en el momento en que constituían el 80 por ciento de todos los médicos participantes en el programa', puntualiza el documento.