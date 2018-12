Lula dice desde Curitiba: No estoy preso, soy un rehén

Credito: PL

Brasilia, diciembre 21 - Luiz Inácio Lula da Silva, exmandatario y líder político de Brasil, manifestó el jueves a través de su cuenta de Twitter, que su permanencia en la cárcel de Curitiba no es la de un preso sino la de un rehén, además aclaró que es la realidad que envuelve su caso.



"Yo no estoy preso, yo soy un rehén. Quien no entiende eso todavía no entiende lo que está pasando conmigo". (@LulaOficial) 20 de diciembre de 2018



Este mensaje fue publicado por el equipo de asesores de Lula en un intento por comunicar la situación del expresidente brasileño, quien fue apresado en abril de este año bajo supuestos delitos de corrupción.



Por otra parte, la misiva viene a aclarar la situación a la que se somete al exmandatario luego que José Antonio Dias Tóffolli, juez del Tribunal Supremo, anulara la decisión del magistrado Marco Aurelio Mello, quien sentenció la liberación de los privados de libertad con una segunda condena en todo el territorio brasileño.



Dias Tóffolli detuvo esta determinación judicial que beneficiaría a Lula da Silva atendiendo una petición de la Fiscalía General de Brasil.



Lula permanece en prisión desde abril luego de ser sentenciado a 12 años y un mes de cárcel por supuestos actos de corrupción. Sin embargo, el líder brasileño insiste en su inocencia mientras que sus abogados, el Partido de los Trabajadores (PT), del cual es fundador, y movimientos sociales consideran que Lula es un preso político.