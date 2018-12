Argentina: Cristina Kirchner dijo que su procesamiento fue "a pedido del diario Clarín y Macri"

La ex Presidenta reaccionó así ante la decisión de la Justicia. "Partido Judicial a la carta", aseguró. La Cámara Federal confirmó su procesamiento en la causa de las fotocopias de los cuadernos.

20 Dic. 2018 - La ex presidenta Cristina Kirhner cuestionó esta tarde el fallo de la Cámara Federal que confirmó su procesamiento con prisión preventiva en la causa de las fotocopias de los cuadernos y advirtió que fue "a pedido de (Mauricio) Macri, Cambiemos y Clarín".



La senadora nacional por Buenos Aires comparó la resolución del tribunal con una nota de la semana pasada del diario Clarín y dijo que la Cámara "hizo exactamente lo que publicó" el matutino.



"Digo yo: ¿Dónde se escribirán las sentencias? Todo a pedido y a medida de Macri, Cambiemos, Clarín y sobre todo: el desastre de la economía. Partido Judicial a la carta", subrayó la ex mandataria en su cuenta de Twitter.



Cristina Kirchner se refirió a una nota publicada el 13 de diciembre pasado, en la que se habló de un fallo "satisfactorio" para los empresarios.



"Una semana después, esa Cámara Federal hizo exactamente lo que publicó Clarín: dijo que soy la jefa de una asociación ilícita (una más y van) y dejó afuera a los empresarios", advirtió la ex presidenta.

Mirá, y por favor leé detenidamente, lo que publicaba Clarín el jueves pasado sobre el fallo de la Cámara Federal en la causa de las fotocopias.https://t.co/lpc48Z5gFO pic.twitter.com/O0p5L79CCd — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 20 de diciembre de 2018

El bloque de diputados del FpV repudió el fallo

Los legisladores de la cámara baja repudiaron la decisión de la Cámara de Apelaciones. "Constituye un paso más en la persecución política, judicial y mediática que sufren los dirigentes de nuestro espacio desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación", afirmaron en un comunicado.



También adjudicaron "esta maniobra" dentro de "una estrategia de lawfare"y apuntaron: "El macrismo lleva casi tres años usando a la Justicia adicta y a sus medios socios para intentar cercenar la libertad de Cristina Fernández de Kirchner, intimidarla y silenciarla. No lo van a conseguir".