Embajador de Rusia en Venezuela niega intención de establecer base militar en La Orchila

El embajador de Rusia en Venezuela, Vladimir Zaemskiy Credito: Web

19-12-18.-El embajador de Rusia en Venezuela, Vladimir Zaemskiy, descartó que existan pretensiones por parte del Kremlin de establecer una base militar en La Orchila y recordó que la Constitución venezolana prohíbe este tipo de acciones. “Especular sobre esto no es un juego muy limpio”, aseguró en entrevista para RCN de Colombia y agregó que esa noticia del TASS es”una de las coas inventadas que aparecen en la prensa rusa”.



Zaemskiy indicó que el fin de los ejercicios militares entre Rusia y Venezuela no tienen que ver con supuestas pretensiones que se quieren atribuir a Rusia de una especie de dominación mundial o controlar algunas áreas, ya que su principal objetivo es establecer relaciones de amistad con todos los países.



“Por eso no hay peligro desde el punto de vista de las intenciones del gobierno de Rusia en lo que se refiere a las relaciones con otros países (…) El fin de los ejercicios conjuntos durante la presencia de los dos bombarderos Tupolev fue seguir la práctica de rutina que tienen todos los países en cooperación militar”.



En ese sentido, destacó que no es la primera vez que esos aeronaves vienen al país y recordó que las otras visitas se hicieron en 2008 y 2013, al igual que existen otro tipo de cooperaciones como la ida de una delegación de Venezuela a los juegos militares que se realizan en ese país.



Se abstuvo de responder a las aseveraciones de EEUU de traer barcos hospitales en vez de aviones de guerra, pero sí dijo que Estados Unidos tiene un “historial de relaciones con América Latina tan manchado de agresiones y actividades subversivas” como por ejemplo en República Dominicana, Grenada, Panamá y Chile.



Señaló que entre EEUU y Rusia lo que hubo fueron réplicas públicas, pero en privado se avisó normalmente de las actividades.



Manifestó la intención de Rusia de desarrollar relaciones “normales” en todos los estratos con Colombia, por lo que “no ve razón para preocuparse por la cooperación entre Rusia y Venezuela y menos en el campo militar porque no va dirigido en contra de Colombia y otros países”.