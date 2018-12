Bolsonaro anuncia que sacará a Brasil del pacto migratorio

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro Credito: AFP

Brasilia, diciembre 19 - El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que retirará a la nación suramericana del Pacto Mundial Migratorio para evitar "sufrimientos" como el de Francia.



El ultraderechista condenó la decisión del Gobierno de Michel Temer de suscribirse al acuerdo global migratorio impulsado por la ONU.



"Lamentablemente el actual ministro de Relaciones Exteriores de Brasil [Aloysio Nunes Ferreira] firmó" ese tratado, dijo Bolsonaro en una transmisión a través de sus cuentas de las redes sociales.



"Todo el mundo sabe lo que está ocurriendo en Francia. Es simplemente insoportable vivir en algunas partes de Francia, y la tendencia es que la intolerancia va a aumentar", manifestó Bolsonaro.



Según el presidente electo de Brasil, el pueblo francés ha acogido de la "mejor manera posible" a los refugiados, pero estos "quieren hacer valer" su cultura, sus derechos y privilegios "traídos de atrás" en el país que les abrió las puertas. Ahora Francia "está sufriendo por esto", agregó.



Usando de justificación la situación francesa, Bolsonaro reveló que su administración endurecerá la política de acogida de refugiados.



"No queremos eso para Brasil. No estamos en contra de los inmigrantes, pero para entrar a Brasil tienen que tener un criterio bastante riguroso, de lo contrario, en lo que dependa de mí como jefe de Estado, no entrarán".