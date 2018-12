Manuel Zelaya, coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre) y expresidente de Honduras.

18 Dic. 2018 - El coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre) de Honduras, Manuel Zelaya, convocó a un gran paro nacional para sacar la dictadura de Juan Orlando Hernández que ha traído al país violencia y pobreza.



En el marco del llamado diálogo con el pueblo en Atlántida, Zelaya llamó al pueblo de Tela y a toda Honduras, “ya no preguntemos cuando vamos a sacar a JOH, organicémonos compañeros, organicemos los Comandos Insurreccionales, preparemos un gran paro nacional y saquemos al dictador“.



“Debemos terminar con criminalización de la pobreza implementando una justicia restaurativa no punitiva, construcción de escuelas no cárceles”, dijo el coordinador general del partido Libertad y Refundación.



“Honduras está en Insurrección y nos declaramos en Insurrección ante el atropello y el gran atraso que vive el país. El tirano, el dictador y el déspota está protegido por Estados Unidos y el Comando Sur”, afirmó.



“Me alegra que el pueblo esté claro en el conocimiento de eso. ¿Al dictador lo va sacar la Corte Suprema de Justicia? ¿Lo va sacar el Congreso Nacional? ¿Lo va sacar el Ministerio Público? No. A los militares los mandan los gringos, obedecen órdenes del Comando Sur, ellos tampoco lo van a sacar”, expresó Manuel Zelaya durante su discurso.



Igualmente, el coordinador de Libre dijo que el único actor que puede sacar a JOH es el pueblo a través de ese instrumento llamado Comandos Insurreccionales.



Las giras del Diálogo con el pueblo que realiza el Partido Libre encabezado por su coordinador Manuel Zelaya, juramentó a diez mil personas del Comandos Insurreccionales de Tela Atlántida para establecer un sistema democrático para Honduras.



La Asamblea Nacional Constituyente



Zelaya dijo que la Asamblea Nacional Constituyente es el único camino para rescatar el Estado de derecho y la democracia, “para eso hay que organizar en todos los rincones del país los Comandos Insurreccionales”. “Vamos al gran Paro Nacional”, recalcó.



“La Asamblea Nacional Constituyente es una restauración de nuestros derechos. La Constituyente es el camino para desmontar esta dictadura, ya no contemos para sacar al dictador con instituciones cooptadas por el bipartidismo”, puntualizó.