República Dominicana no firmará el Pacto Global sobre Refugiados

Canciller dominicano, Miguel Vargas Credito: Web

Santo Domingo, diciembre 18 - El canciller dominicano Miguel Vargas manifestó la noche de este lunes que el Pacto Global para Refugiados no es conveniente para la República Dominicana porque contiene definiciones que podrían traer situaciones de riego para ese país.



“Cada país tiene su particularidad y nosotros tenemos la nuestra, y en función de eso es que hemos decidido no firmar el pacto. No queremos decir que el pacto sea bueno o malo, sino que no es conveniente para el país”, expresó Vargas.



Ayer el Gobierno dominicano informó a través de la Cancillería que no firmaría el Pacto Global sobre los Refugiados por considerar que contiene disposiciones contrarias al interés nacional.



Vargas indicó que el presidente Medina es quien dirige la política exterior y para cualquier firma de acuerdo está por encima el interés nacional “y en el pacto hay párrafos que pueden ser de riesgo para el país”.



El canciller habló en esos términos tras firmar un acuerdo interinstitucional de coordinación para el proceso de contratación de mano de obra extranjera, el cual crea un sistema de información para la gestión migratoria laboral del país.