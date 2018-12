Presidente Xi Jinping: "China nunca se desarrollará a expensas de los intereses de otros países"

Beijing, diciembre 18 - El presidente chino, Xi Jinping, afirmó que Pekín no busca el desarrollo a expensas de otras naciones.



"China nunca se desarrollará a expensas de los intereses de otros países, pero tampoco renunciará a sus derechos e intereses legítimos", declaró Xi al intervenir en un acto conmemorativo del 40 aniversario de la política de reformas.



El presidente destacó también que "China se atiene a una política defensiva en materia de defensa".



"No importa cuán lejos llegue China en su desarrollo, nunca buscaremos la hegemonía", aseguró.



Xi se pronunció por fomentar un nuevo modelo de las relaciones internacionales basado en el respeto mutuo y en una cooperación equitativa. También manifestó su rechazo a la injerencia, el dictado y el hostigamiento en el ámbito internacional.



"Nadie está en posición de dictar al pueblo chino lo que debe o no debe hacer", advirtió.



Avances sociales



Cuatro décadas de apertura económica sacaron de la pobreza a 740 millones de chinos, resaltó el presidente Xi Jinping.



"China ha sacado a 740 millones de personas de la pobreza en los últimos 40 años y reducido la tasa de pobreza en 94,4 puntos porcentuales, todo un hito en la lucha de la humanidad contra esta plaga", dijo Xi al intervenir en un acto conmemorativo del cuadragésimo aniversario de la política de reformas económicas.



El ingreso medio per cápita, según Xi, subió de 171 yuanes (25 dólares) a 26.000 (3.800 dólares). También la esperanza de vida pasó de los 67,8 años en 1981 a los 76,7 años en 2017.



"El país ha mantenido su estabilidad social durante un largo periodo, con lo que se ha convertido en uno de los que ofrecen la mayor sensación de seguridad en el mundo", enfatizó el mandatario.



China, hoy la segunda economía del mundo después de EEUU, celebra este 18 de diciembre el 40 aniversario de la política de reformas económicas iniciada en 1978 por Deng Xiaoping.



La reunión conmemorativa del 40 aniversario de la política de reformas, impulsada por Deng Xiaoping, se está desarrollando en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín, bajo la presidencia del primer ministro Li Kequiang.

