Cancillería de Brasil aclara que retiró invitaciones a Cuba y Venezuela para investidura de Bolsonaro

Credito: Web

RÍO DE JANEIRO 17-12-18.- La Cancillería de Brasil invitó a los gobernantes de todos los países con los que tiene relaciones diplomáticas a la investidura de Jair Bolsonaro el 1 de enero próximo, pero después, a petición de colaboradores del presidente electo, retiró las invitaciones que había hecho a Cuba y Venezuela.



Así lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil en una nota que envío a Efe para aclarar las informaciones divergentes sobre el asunto debido a que el futuro canciller, Ernesto Araújo, aseguró el domingo que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, no había sido invitado, pero el Gobierno de Venezuela divulgó copia de la invitación recibida.



La Cancillería informó en su nota que “inicialmente recibió del Gobierno del presidente electo la recomendación de que todos los jefes de Estado y de Gobierno de los países con los que tenemos relaciones diplomáticas debían ser invitados y así fue hecho”.



“En un segundo momento fue recibida la recomendación de que Cuba y Venezuela no deberían ser incluidos en la lista, lo que exigió una nueva comunicación a esos dos Gobiernos”, agrega el Ministerio.



De acuerdo con la Cancillería, toda la organización de la investidura está siendo coordinada con el Gobierno electo, ya que las decisiones son tomadas tras consulta al equipo que asumirá el 1 de enero.



En la polémica también terció Bolsonaro, quien afirmó el domingo en sus redes sociales que, “naturalmente, regímenes que violan las libertades de sus pueblos y actúan abiertamente contra el futuro Gobierno de Brasil por afinidad ideológica con el grupo derrotado en las elecciones no estarán en la investidura”.



La polémica la inició el canciller anunciado por Bolsonaro, que afirmó, igualmente en redes, que “no hay lugar para Maduro en una celebración de la democracia y del triunfo de la voluntad popular brasileña. Todos los países del mundo deben dejar de apoyarlo y unirse para liberar a Venezuela”.



Sin embargo, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, desmintió a su futuro homólogo brasileño y aseguró que Maduro sí fue invitado a la investidura, pero que “jamás” consideró asistir.