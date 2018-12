Erdogan dice que planifica una intervención en Siria que no perjudique a EE UU

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan

17 Dic. 201 - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseveró hoy que los planes de una intervención militar de su país en el noreste de Siria prevén “no perjudicar en absoluto a las tropas estadounidenses” en esta región.



“Podemos empezar en cualquier momento nuestras operaciones en territorio sirio, desde los puntos adecuados de nuestra frontera de unos 500 kilómetros; se han planificado especialmente para no perjudicar a las tropas estadounidenses”, dijo el presidente turco.



Erdogan hizo estas declaraciones durante un mitin en la ciudad de Konya, en Anatolia central, transmitido en directo por la cadena turca NTV, y en el que recordó también su conversación telefónica del viernes pasado con el presidente estadounidense, Donald Trump.



“Hemos hablado con Trump para decirle que esos terroristas deben irse”, dijo Erdogan, en referencia a las milicias kurdas Unidades de Protección del Pueblo (YPG), que dominan el noreste de Siria y a las que Ankara considera terroristas por sus vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), la guerrilla kurda de Turquía.



“Si no se van, nosotros los echaremos. Porque nos molestan. Esta franja de terrorismo nos molesta”, insistió el mandatario.



“Le ha tocado el turno al este del Éufrates. Peinaremos el territorio sirio hasta echar al último terrorista”, agregó.



Ya el viernes pasado, Erdogan anunció una operación terrestre al este del río Éufrates “dentro de pocos días”, pero el Pentágono respondió ese mismo día, calificando el propósito de “preocupante” e “inaceptable”.



Estados Unidos mantiene numerosas tropas en las zonas dominadas por las YPG y está aliado con esta milicia siriokurda en la lucha contra el Estado Islámico (EI).



En su intervención de hoy, Erdogan no precisó fecha alguna pero aseguró que la operación podría lanzarse “una noche, de repente”.