Argentina: Diputado Agustín Rossi anuncia intención de ser candidato presidencial para 2019

Agustín Rossi

Buenos Aires, diciembre 16- El jefe de bloque de diputados y diputadas por el Frente para la Victoria (FPV-PJ) Agustín Rossi, encabezó este sábado el encuentro "Camino a 2019. Con Cristina Siempre" en Rosario, Argentina, donde mostró sus intenciones de participar de una eventual contienda electoral, en caso de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner decida no participar.



Rossi ratificó su compromiso por "trabajar para recuperar una Argentina para la mayoría" e instó a "no resignarse a la entrega de un país para pocos".



"Vamos a ganarle a la reelección del ajuste y la pobreza", indicó el funcionario, al tiempo que sostuvo que "hay que trabajar por una convocatoria opositora plural sin exclusiones".



El legislador santafesino sostuvo ante los presentes que "la solidaridad tiene que ganarle a la indiferencia y la justicia social le tiene que ganar a la exclusión", al criticar fuertemente el camino de Gobierno llevado adelante por Mauricio Macri y Cambiemos.



“Ellos nos quieren achicar, nosotros nos encontramos para crecer. Lo hacemos juntos”, precisó Rossi.



A la vera del río Paraná y en un acto que tuvo todos los condimentos de un lanzamiento de campaña, el diputado contó cuál es su agenda de compromisos (paritarias libres, derogación de la reforma previsional, eliminación de la AFI, convertir en ministerio el Instituto Nacional de Mujeres, entre otros) y mensajes para el campo, el movimiento feminista y a la oposición.



"Desde el 10 de diciembre de 2019 me comprometo a llevar adelante una economía con rostro humano", prometió Rossi.