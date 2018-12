Detienen a 60 personas tras manifestación de los chalecos amarillos en Bruselas

Detenidos en Bruselas

Bruselas, diciembre 15 - -Al menos 60 personas fueron detenidos durante una manifestación de los “chalecos amarillos” en Bruselas, en la que participaron entre 400 y 500 personas, según indicó a una portavoz de la Policía de la capital belga.



No obstante, la Policía no cuenta aún con datos sobre cuántos de esos 60 manifestantes han pasado a disposición judicial y cuántos han sido puestos ya en libertad.



Según la radiotelevisión pública belga francófona, RTBF, entre los manifestantes figuraban algunos miembros del movimiento de extrema derecha “Nation”.



A pesar de las detenciones, no se han producido disturbios graves durante la tercera marcha de los “chalecos amarillos” en Bruselas, en contraste con las dos anteriores convocatorias, marcadas por los enfrentamientos con la Policía y los daños ocasionados a vehículos.



“La acción de los ‘chalecos amarillos’ hoy se ha desarrollado en calma. No ha habido daños, no ha habido heridos y las consignas se han seguido bien en su mayoría”, constató en Twitter la Policía de Bruselas tras el fin de la manifestación.