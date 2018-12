(VIDEO) Aparecieron manifestantes chalecos amarillos en Londres

Pro-brexit protest at Westminster Bridge brings traffic to a standstill. pic.twitter.com/YfJ0YSz1JK — Mike Sutherland ???????????????????????????? (@vern_cotter) 14 de diciembre de 2018

14 Dic. 2018 - Un grupo de manifestantes que portan chalecos amarillos han bloqueado el tráfico en el Puente de Westminster (Londres, Reino Unido) de manera semejante a las personas que protestan en Francia.Los presentes gritan "¡Brexit ahora mismo!" al mismo tiempo que la primera ministra británica, Theresa May, negocia con los líderes del viejo continente para mejorar las condiciones de la retirada de Reino Unido de la Unión Europea.Un portavoz de la Policía Metropolitana ha afirmado que ese organismo estaba al tanto de que se ha producido esa concentración y ha detallado que nadie ha sido arrestado, informa The Daily Mirror.Aunque varias personas ondean banderas de Reino Unido, se desconoce qué organización ha organizado esta movilización.Posteriormente, los movilizados se han dirigido hacia Downing Street 10, la actual residencia de Theresa May, donde un activista empleó un altavoz para criticar a la Policía y demandar una reunión con la primera ministra británica.Parece que el colectivo 'Fighting for Justice' ('Luchando por la Justicia', en español) está involucrado en este evento, debido a que transmite los acontecimientos en vivo a través de su cuenta de Facebook.Ese grupo ha promocionado en redes sociales su solidaridad con las protestas de Francia y comentarios de los líderes del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP).En las últimas semanas miles de 'chalecos amarillos' han paralizado Francia con manifestaciones que, en ocasiones, se volvieron violentas.Esas personas demandan impuestos más progresivos, el aumento del salario mínimo y la revocación del impuesto sobre el combustible propuesto por el Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron.Aunque el mandatario galo ha realizado ciertas concesiones, las protestas continúan en las calles y carreteras de Francia y se han expandido a Bélgica y Países Bajos.