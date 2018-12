La ONU adopta el Día del Multilateralismo y Diplomacia de Paz propuesto por Venezuela y Mnoal

Nueva York, diciembre 14 - La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) adoptó este miércoles, durante la sesión plenaria, una resolución presentada por la República Bolivariana de Venezuela en nombre de los 120 Estados Miembros del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), mediante la cual se establece el 24 de abril como el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz.



El texto fue sorpresivamente sometido a votación a solicitud de la delegación estadounidense, que expresó que el establecimiento de tal Día Internacional “era innecesario”, en evidente línea con su política de desprecio al multilateralismo. No obstante, fue aprobado con 146 votos a favor, mientras que tan solo Estados Unidos de América e Israel sufragaron en contra, informó el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.



Al presentar el borrador de resolución ante el pleno de la membresía de las Naciones Unidas, el embajador Samuel Moncada resaltó que la adopción de esta resolución, que contó con el copatrocinio de 126 países, representa un reconocimiento al papel del Mnoal en la promoción, defensa y fortalecimiento del multilateralismo, así como a sus esfuerzos a favor de todas las gestiones diplomáticas encaminadas a la consecución de un mundo pacífico y próspero, así como al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.



El diplomático venezolano destacó que la conmemoración del referido Día Internacional “constituirá un medio para promover los valores de las Naciones Unidas, para reafirmar la fe de nuestros pueblos en los propósitos y principios consagrados en su Carta fundacional, para reafirmar la importancia y plena vigencia tanto del multilateralismo como del derecho internacional y para promover nuestro objetivo común de lograr una paz duradera y sostenida mediante la diplomacia”.



Igualmente, el también Comisionado Presidencial para Temas del Mnoal destacó en su intervención el compromiso del Movimiento por fortalecer su papel como una fuerza antibélica y amante de la paz, en correspondencia con su posición de principios a favor de la plena realización de una cultura de paz en el mundo.



El texto adoptado, cuyas negociaciones fueron facilitadas por la delegación venezolana durante varias semanas, reconoce que el enfoque del multilateralismo y la diplomacia refuerzan la promoción y realización de los tres pilares de las Naciones Unidas; a saber, paz y seguridad, desarrollo, y derechos humanos, los cuales a su vez complementan los esfuerzos de la comunidad internacional orientados a procurar la resolución pacífica de los conflictos.



En ese orden, vale destacar este logro de la Diplomacia Bolivariana de Paz con el que Venezuela ha renovado una vez más su liderazgo al frente del Mnoal, y con el que ha logrado que la comunidad internacional reafirme su compromiso y reitere la importancia del multilateralismo, especialmente en la actual coyuntura internacional, cuando una pequeña minoría apuesta por el unilateralismo y la arbitrariedad en el tratamiento y desarrollo de sus relaciones internacionales.



Por otra parte, es importante resaltar que esta iniciativa venezolana, que se constituye en una acción concreta a favor del establecimiento de un mundo pluripolar y multicéntrico, contó con el respaldo de diversos grupos regionales y organismos de concertación política, particularmente del mundo en desarrollo, así como de otros países aliados como China y Rusia.



La primera ocasión en la que se conmemorará el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz será el próximo 24 de abril de 2019, en el contexto de una Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que está prevista la participación del Secretario General António Guterres, quien, desde el inicio de su gestión, ha insistido en que la ONU debe ser, precisamente, “un instrumento para el incremento de la diplomacia para la paz”, a fin de lograr que la Organización sea relevante para todos los pueblos del mundo.



La fecha en cuestión es de gran significación histórica para el Mnoal, teniendo en cuenta que fue el 24 de abril de 1955 cuando concluyó la Conferencia Afro-Asiática en la que se sentaron las bases para la fundación del Movimiento en 1961 y en la que se acordaron los 10 Principios de Bandung que siguen rigiendo hasta hoy las políticas de no alineamiento.





