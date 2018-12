Brigada Ramona Parra de Chile, cumple 50 años..!

EL DIA EN QUE LA BRP LE DIÓ LA PRIMERA "BIENVENIDA" A "ONGANÍA GORILA"



NUESTRA QUERIDA BRP HA CUMPLIDO 50 AÑOS..! Yo era del Secretariado de la Comisión Nacional de Propaganda del Comité Central de la Jota, no era de la brigada, pero como dirigente de la Comisión, tenía relación permanente con los muchachos y sus dirigentes, especialmente con el querido Mono González, pintor y muralista de sólida formación. Recuerdo una vez: Vino Onganía, por entonces asesino dictador de Argentina, a visitar a Frei, por entonces presidente constitucional de Chile.



Como acción de solidaridad con el pueblo argentino, la Brigada Ramona Parra esa noche de la víspera salió a pintar el trayecto entre el aeropuerto y el Palacio de La Moneda. Con grandes letrotas se leía, por ejemplo, ONGANÍA GORILA... Los muchachos trabajaron desde como las 6:00 de la tarde hasta las 12 de la noche y volvieron al Central, a dormir, porque casi todos eran estudiantes de la enseñana media y al otro día, ¡había que ir a clases..! Pero aconteció que avisado el gobierno del "decorado" que le había hecho la BRP a Onganía para darle la bienvenida del pueblo chileno, mandaron a los pacos, quienes latas de pintura en mano, salieron a tapar de pintura blanca las pintas de la BRP. Pero así como alguien le avisó al gobierno, alguien también le avisó a la brigada y los muchachos fueron despertados cuando recién llevaban no más de dos horas acurrucados en sus sacos de dormir...



Todo el mundo arriba, a encaramarse en el viejo camión de la Brigada y a pintar de nuevo, porque los pacos culiaos les habían borrado sus pintas. La estrategia fue entonces pintar a las 6:00 de la mañana o por ahí, porque a esa hora era la ceremonia del "cambio de guardia" de Carabineros, y había una hora muerta de vigilancia policial en la calle,y si llegaban a coincidir pacos y brigadistas, los trabajadores marchando a sus trabajos eran un escudo de protección para las y los muchachos.



Así se hizo y así se repintó buena parte de lo que los carabineros habían tapado de blanquito. De nuevo aparecieron los "Onganía Gorila" y otras consignas, de manera que cuando a tempranas horas llegó el dictador argentino, no quedó otra que hacer el recorrido ante esa galería de mensajes en su contra. Recién ahí los y las jóvenes volvieron al local, no sé si alguien fue a clases o se tiraron sobre sus sacos de dormir a recuperarse de tan esforzada noche, en un recuerdo que es clásico dentro del sacrificado aporte de la brigada en aquellos tiempos previos al triunfo de Salvador Allende, pintando y arrancando de los pacos, pintando y haciendo de los muros el medio informativo de la opinión del pueblo chileno, no con un gratitti rapidito ahí, sino con tamañas letrotas, pero igual de rápidas.



Un recuerdo de un hecho en concreto dentro de un quehacer que es ejemplo en lo orgánico y en lo artístico. Nada raro para los comunistas por lo demás, porque en la pintura mural --y hablo de antes de la BRP, hablo del tiempo de Lobos-- en la poesía, en la nueva canción chilena, en todo el aporte de la cultura a la lucha de su pueblo, está la huella de los comunista chilenos, lo cual es oportuno comentar a la hora de un recuerdo que cumple orgullosos 50 años y que las Juventudes Comunistas de Chile y el Partido celebran hoy con admiración y cariño. Y yo también.



El Tano Yea.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 299 veces.