Brasil: "Sanador espiritual" Joao de Deus fue acusado de abuso sexual por más de 400 mujeres

Joao de Deus, el de las cirugias sin corte...

Brasilia, diciembre 12 - El sanador espiritual brasileño Joao de Deus, denunciado por agresiones sexuales por casi 500 mujeres, clamó su inocencia al mostrarse este miércoles por primera vez desde el estallido del escándalo ante sus fieles en Abadiânia, en el centro de Brasil.



"No soy culpable", exclamó el gurú de baja estatura, cara bondadosa y mirada penetrante, ante centenas de personas vestidas de blanco, venidas de todo el mundo, que le manifestaron su apoyo entre gritos, aplausos y lágrimas.



Joao Teixeira de Faria, su nombre real, de 76 años, llegó pasadas las 09H00 (11H00 GMT) en un modesto coche blanco a esta localidad del estado de Goiás, a unos 100 km de Brasilia, donde oficia semanalmente su culto, en dos sesiones diarias de miércoles a viernes.



Avanzó protegido por sus colaboradores, en medio de un gran alboroto de cámaras que le siguieron entre forcejeos hasta la sala de oración en el templo de la Casa Don Ignacio de Loyola. Subió a una tarima, pronunció unas breves palabras y volvió a salir.



"Está afectado, no puede hablar ni hacer incorporaciones [espirituales]. Para hacer trabajo espiritual hay que estar relajado", explicó Claudio José Pruja, voluntario desde hace 21 años en este hogar de peregrinación fundado en 1976.



Centenas de mujeres acusan al médium de haber abusado sexualmente de ellas con el pretexto de curarlas de enfermedades que van de la depresión al cáncer, con sus "cirugías sin corte". Las denuncias se remontan a 2010.



El escándalo estalló el viernes, cuando TV Globo y el diario O Globo reportaron diez casos, entre ellos el de la coreógrafa holandesa Zahira Leeneke Maus, quien dijo que fue violada por el curador. Otras declararon, bajo anonimato, que fueron obligadas a masturbarlo o a hacerle una felación, en sesiones de "curación espiritual".



La justicia del estado de Sao Paulo recibió denuncias de 252 mujeres y la de Goiás de 206. Entre estas últimas, una reside en Estados Unidos y otra en Suiza.



La asesora de comunicación del sanador, Edna Gomes, dijo este miércoles que él "está sereno, abierto a que la justicia investigue las denuncias".



- "Ni una sola prueba"



Su inocencia no plantea dudas entre los fieles que le aguardaron frente a la Casa Don Ignacio de Loyola, que recibe de manera gratuita y sin reserva previa a personas de todas las religiones y se nutre de donaciones particulares.



"Creo que las acusaciones son falsas. Conozco a muchas mujeres brasileñas y extranjeras (...) que estuvieron en privado con Joao de Deus muchas veces, e incluso mujeres muy guapas, y nunca han tenido problemas con él", asegura Duncan Ryan, un estadounidense de 66 años que tuvo cáncer de piel.



La reputación del curandero traspasó las fronteras. En 2012, recibió la visita de la estrella de televisión estadounidense Oprah Winfrey.



Los tres últimos presidentes brasileños lo visitaron: Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016) cuando tuvieron cáncer y el actual mandatario Michel Temer, antes de una operación de próstata.